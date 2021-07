Por comer mientras maneja le pueden recetar ¢110.729 de multa

Pasar a comprar un fresquito y un pan cuando va para la playa y comérselo de camino para no perder horas de sol, podría costarle ¢110.729.

Y piénselo dos veces la próxima vez que pase a comprar comida para llevar a su restaurante preferido. Si mientras maneja saca una papita frita y se la come, le pega un mordisco a la hamburguesa o bebe fresco y lo pescan, también podrían recetarle el multón.

Comer cualquier al volante cosa puede hacer que se gane un multón. Foto: Shutterstock. Comer cualquier al volante cosa puede hacer que se gane un multón. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

Y es que aunque la ley no especifique que un chofer no debe comer mientras maneja, ni llevar un perro en el regazo o que prohibido maquillarse, en el artículo 126 de la Ley 9078 se especifica que serán sancionados los conductores que utilicen celulares, dispositivos electrónicos o que “realicen actividades distintas a las que demanda la debida conducción de vehículos”.

Y, como si les costara mucho, de eso se agarran los tráficos para boletear a quienes se distraen.

El trafico pensionado Manuel Camacho, quien trabajó como oficial durante 36 años, dice que actualmente lo que más distrae a los choferes es el celular.

“Hablan por teléfono, mandan mensajes y eso es cuestión de todo el día, todos los días. Cuando lo ven llegar a uno a la ventana lo que hacen es soltar el celular para que caiga al piso, pero aun así, cuando yo agarraba a alguien en eso lo multaba”, contó.

[ Llevar a su perro alzado mientras maneja lo expone a una multa de ¢110.729 ]

Detrás del palo

El tráfico Esteban Castillo coincide con Camacho y dice que muchos choferes tratan de justificar algo que no tiene sentido.

“Me ha pasado que veo un chofer haciendo un semáforo e ido en el celular y cuando me acerco me dice: ‘pero oficial, el semáforo está en rojo’. Eso no tiene nada que ver, en la ley en ningún lado dice que cuando se está esperando que cambie el semáforo se puede usar el celular”, explica.

El celular es el principal distractor de los choferes. Foto: Alexander Otárola. El celular es el principal distractor de los choferes. Foto: Alexander Otárola. (Alexander OTAROLA )

“La ley es muy clara y dice que no se puede ni siquiera tener (el celu) en la mano, aunque no lo estén usando, así que si un chofer va manejando con el celular agarrado se puede multar”, dijo.

Castillo dice que ese desconocimiento de la ley y las cabezonadas llevan a muchos directo a las multas.

“Uno ve con frecuencia conductores que llevan en el regazo a un perro, a un niño, sin pensar que eso puede causar un accidente. Otros van comiendo o hay personas que llevan chiquitos sin los dispositivos de seguridad y muchas veces ellos se ponen a jugar o brincar y eso desconcentra a quien maneja.

“Otra situación muy recurrente, sobre todo en las mañanas, es que las mujeres se maquillan mientras van manejando. Uno las ve que se están poniendo labial en un semáforo, por ejemplo, y cuando se pone la luz verde se mueven pero no sueltan el lápiz de labios, ahí cabe perfectamente una multa por distracción”, aseguró.

Hombres distraídos

Los hombres parecen ser son los que más se distraen mientras manejan.

Los tráficos aseguran que no solo las cosas que llevan dentro de los carros los desenfoca, muchos se desconectan cuando ven pasar una mujer muy guapa.

Los perros también son distractores de los choferes. Foto: Facebook Mopt. Los perros también son distractores de los choferes. Foto: Facebook Mopt. (Facebook del MOPT)

Según el estudio “Emotional Driving: españoles al volante, distracciones y uso del móvil’, hecho en el 2019 por las compañías Gonvarri y Movistar, 17 de cada 100 choferes reconoció que manda mensajes por el celular mientras maneja.

En la encuesta participaron más de dos mil conductores y 77 de cada 100 dijeron que acostumbran distraerse al manejar; son los más jóvenes (35 a 44 años) y los hombres quienes más desatienden la conducción.

En Costa Rica la situación es similar. Si revisamos el histórico de multas de Tránsito por situaciones como usar el celular mientras se conduce, son los varones los que llevan la delantera.

[ Listas las multas del 2021: las más duras quedan en ¢327.713 ]

Para los últimos tres años se detalla que en el 2018 los tráficos multaron a 1.502 choferes por usar el teléfono: 1.222 fueron hombres, 239 mujeres y los restantes 41 no fueron especificados.

En el 2019 el total de multas por esa causa fue de 1.504: 1.235 para hombres, 243 para mujeres y en 26 de las multas no se detalló el género. Por último, en el 2020, los oficiales hicieron 1.792 partes: 1.513 a hombres, 242 a mujeres y 37 no fueron especificados.

Las estadísticas dicen que los choferes se distraen más que las conductoras. Foto: Albert Marín. Las estadísticas dicen que los choferes se distraen más que las conductoras. Foto: Albert Marín. (albert marin)

Malas pasadas

Manuel Camacho recuerda varios casos en los que una distracción acabó en choque.

“Una vez, por la rotonda de la Bandera, un chofer llevaba una computadora portátil en el asiento del acompañante y se le iba a caer, entonces, por agarrarla, se distrajo y pegó contra un poste. Eso hizo que se activara una de las bolsas de seguridad que le tapó la visión y se llevó otros cinco postes, le salió carísimo.

“Otra de las cosas que causan muchísimos accidentes es que va pasando una mujer bonita, ojalá con minifalda, y los choferes se le quedan viendo y se distraen. Una vez me tocó ver a un tráfico en eso, resulta que él iba en moto, se quedó viendo a una muchacha y no vio que el carro que iba adelante frenó y quedó metido en el cajón”.

Castillo cuenta que él ha visto más de una vez a choferes que bajan la velocidad para ir a la par de alguna mujer que les llama la atención.

“Un accidente pasa en segundos, el solo hecho de que un chofer se esté tomando un poco de agua y se le riegue encima ya puede distraerlo y hacer que choque. Lo mejor es estar bien concentrado mientras se maneja”.

El que oye consejo, llega a viejo.