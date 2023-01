Por error en el título de bachillerato, guapileño temió no poder matricular en la Universidad Nacional

Desde el pasado 22 de diciembre, un joven de Guápiles ha pasado días de mucha angustia porque como en el título de bachiller le escribieron mal el nombre, no sabía si al iniciar el proceso de matrícula en la Universidad Nacional (UNA) le iban a aceptar el registro del título con ese error.

Es por eso que el guapileño corrió a la institución educativa en donde se graduó y a la dirección regional del lugar, pero nadie le ayudó para corregir el error antes de este 16 de enero, cuando inicia en la UNA el proceso para quienes quieran arrancar el curso lectivo 2023 y el primer paso es precisamente el registro del título de bachiller.

Esta nota, por dicha, tiene un final feliz en la hora tatá y vamos a dejar que el propio guapileño explique lo que sucedió:

Este es el título con el error en el nombre que le dieron a Brandon. (Cortesía)

“Mi nombre es Brandon Russvelth Castillo Madrigal. Acontece lo siguiente, el día 22 de diciembre se efectuó la graduación y entrega de títulos de bachiller, pero ese día nos entregaron 2 títulos, uno de certificación de informática y otro de bachillerato, resulta ser que en el de bachillerato el número de mi cédula está bien escrito; sin embargo, mi nombre está mal, pues tiene una letra “e” extra en el nombre, que aparece de la siguiente manera ‘Brandon Russevelth Castillo Madrigal’.

“No me percaté de dicha letra adicional debido a que el título de bachillerato lo medio vi y se me escapó ese detalle, luego revisé el de informática que sí estaba bien, y eso hizo que se me escapase ese detalle. La razón por la que decido acudir a ustedes (Brandon nos escribió) es la siguiente: No es que no se puedan hacer las debidas correcciones, pero sucede que ese era el último día de clases y de ese detalle me percaté recientemente, el 5 o 6 de enero, posteriormente a eso pedí que hicieran la corrección, pero dicen que se encuentran en vacaciones y debo esperar hasta en febrero que abran las instalaciones nuevamente para realizarla”, nos explicó.

La bronca es que, como les dijimos, a partir de este 16 de enero empezó la matrícula en la UNA y el primer paso es es registrar el título.

“Me preocupa porque no sé si por culpa de dicho error pueda afectarme en cuanto a mi ingreso a la universidad o incluso la pérdida misma del valor del título, lo que me intriga y por eso vengo a denunciarlo con tiempo, acudiendo a ustedes para difundir mi caso.

“Acabo de comunicarme con la Dirección Regional de Educación de Guápiles, y me contestaron lo siguiente: ‘Un cordial saludo. En atención al correo que antecede, debe solicitar el cambio en el centro educativo’.

Ante esa respuesta, envió otro correo a esa dirección regional detallando la situación y le dijeron: “El supervisor ingresa el martes 17 de enero, por lo que podría apersonarse a la supervisión para coordinar su ayuda. Además, puede realizar la consulta en la universidad al respecto”.

Con gran ilusión, Brandon sí pudo iniciar el proceso de matrícula en la UNA este 16 de enero. (Cortesía)

“No obstante, no creo que esté listo para el 18, que es el último día que se estarían recibiendo esto, por un tema de fechas”, nos explicó con temor el guapileño.

UNA dio luz verde

Inmediatamente nosotros en La Teja le hicimos la consulta a la Universidad Nacional y al Ministerio de Educación Pública (MEP).

Para tranquilidad de Brandon, la UNA nos respondió lo siguiente: “Reciba un cordial saludo. Con el fin de atender su misiva realizada por medio de correo electrónico el pasado 10 de enero de 2023, referida a la consulta del señor Brandon Russvelth Castillo Madrigal, en relación a una letra “e” extra que se indicó en el segundo nombre en el título de bachiller en Educación Media, otorgado por el Centro Educativo: Unidad Pedagógica Casa Hogar, y la posible repercusión para el registro del título ante esta Casa de Estudios.

“Le informo que se trasladó la consulta al Departamento de Registro de la Universidad Nacional, por lo que remito la información suministrada, la cual indica lo siguiente:

“Me permito informarle que se procedió a la revisión del caso y el título de bachiller en Educación Media del postulante Brandon Rossvelth Castillo Madrigal se encuentra en el archivo de las titulaciones 2022 enviado a la Universidad Nacional por el Ministerio de Educación Pública.

“Por lo anterior, el señor Castillo Madrigal puede realizar el proceso de registrar el título de bachiller en Educación Media vía web, a partir del 16 de enero a las 8 a.m. y hasta el 18 de enero a las 5 p.m., en el sistema que la Universidad Nacional le indicará en el transcurso de esta semana y no va a tener problemas con el proceso”.

Este 16 de enero, a eso de las 9 de la mañana, llamamos a Brandon para darle la buena noticia que confirmó la UNA y nos dijo que no tenía idea de que la universidad le había dicho que sí y por eso hasta pegaba brincos de felicidad.

La UNA sí respondió a tiempo y le ayudó al guapileño. El MEP reconoció el error, pero no agilizó nada. (Cortesía)

“Apenas cuelgue con usted me pongo a inscribir el título. Han sido días muy duros porque, la verdad, había perdido la esperanza de poder aplicar para la UNA. Estaba con un 50-50 entre la ilusión de poder y la decepción de quedarme sin nada por un error.

“Estoy muy ilusionado por estudiar Ingeniería en Sistemas en la UNA. Vivo en El Broncón, de La Roxana de Guápiles, y haré lo que sea necesario por continuar mi sueño universitario”. Eso fue lo poquito que pudimos hablar con Brandon, tuvimos que colgar rapidísimo porque estaba desesperado por inscribir su título.

El MEP respondió que sí hay un error en el título y que iban a hacer el cambio correspondiente, pero no dieron fechas para el cambio, o sea, no ayudaron en nada, por dicha la UNA sí lo había hecho.