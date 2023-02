Por este video nació el rumor de que Joselyn Chacón será diputada

Desde que Joselyn Chacón renunció a su cargo como ministra de Salud, la noche de este martes, circula en redes sociales el rumor de que la desvinculación de dicha cartera es solo una estrategia para que ella llegue a la Asamblea Legislativa como diputada.

Chacón era la quinta candidata a diputada del partido Progreso Social Democrático por San José y solo quedaron cuatro; es decir, si renuncia alguno de los legisladores electos por San José ella sería quien ocuparía esa plaza.

Las propia Joselyn Chacón fue quien dio pie al rumor de que será diputada. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El chisme nació porque la misma Joselyn se dejó decir en una reunión virtual, en la que le mandó un filazo al diputado liberacionista Francisco Nicolás, que pronto llegaría a la Asamblea Legislativa.

“Le cuento que las condiciones muy pronto van a cambiar y estaremos de tú a tú, y sepa que lleva a alguien que te va dar guerra, te va a dar guerra y no va a aceptar que usted siga jugando con los costarricenses y que siga ayudándoles a sus amigotes.

Diputado habla sobre rumor de que renunciará para que Joselyn Chacón llegue al Congreso

“Le quiero decir que no le voy a comprar ningún terreno a un amigo suyo, ni siquiera unas instalaciones donde nuestros bebés están llenos de hormigas. No más don Francisco Nicolás, usted no va a jugar más con los puntarenenses, de ahora en adelante ya, aunque yo soy de San José, hay diputados que lo van a defender y hay aquí una, no voy a decir que más, en este momento ministra de Salud, que también va a defenderlos a muerte”, manifestó la exfuncionaria.

Este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, negó que Chacón vaya a ser diputada, pero muchas personas creen que todo lo tienen tapadito y darán chace a que el tema se enfríe para actuar.

Joselyn Chacón le dijo al diputado Francisco Nicolás que pronto estarán de tú a tú

Vea el puesto que ocupa Costa Rica en América Latina en cuanto a burocracia, ¡se sorprenderá!

El diputado Manuel Morales, quien según el rumor sería el que renuncie a la curul para asumir la presidencia ejecutiva del INS y así darle campo a Joselyn, dijo a La Teja que, de momento, no tiene pensado renunciar.

“Ni el presidente (Rodrigo Chaves) me ha llamado, ni he tenido contacto con el INS. Ese mismo rumor lo escuché anoche, pero yo no he tenido ninguna conversación con el Ejecutivo sobre el tema. Estoy muy enfocado en mis proyectos de diputado, siempre me he visualizado hasta el 2026. Siempre estoy abierto a las opciones, eso sí y bueno, veamos que sucede pero, de momento, veo a la presidenta del INS muy estable en su puesto, yo me veo muy estable en mi puesto y creo que han sido rumores por declaraciones que ha hecho la exministra”, agregó.

“Si me lo pide el presidente primero me sentaría a hablar, no creo que me lo pida así, porque él no es de pedirlo así, creo que habría todo un escenario y ya si viene desde el presidente lo conversaría con él a ver cuál es plan o la estrategia de qué es lo que quiere”, manifestó.