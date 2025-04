A pesar de que Costa Rica es el único país de Latinoamérica que la religión oficial es la católica, el Vaticano jamás nombró un cardenal aquí. Eso nos motivó a buscar una posible respuesta.

La actual Constitución Política, en su artículo 75, dice: “La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado”.

¿Por qué Costa Rica no tiene un cardenal que pueda elegir al nuevo papa? Esta imagen jamás se ha visto para Costa Rica, que un papa nombre un cardenal tico. (TIZIANA FABI/AFP)

Sobre todo, porque Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y El Salvador sí tienen cardenal. Somos el único país de Centroamérica que no tiene uno. Para la elección papal que se viene, solo el guatemalteco y el nicaragüense podrán elegir, ya que en los otros países los cardenales tienen 80 o más años.

Por eso buscamos a un experto sobre religión católica tica para ver si nos podía encender algunas luces sobre la negativa eterna del Vaticano de nombrarle cardenal a Tiquicia.

Muy amablemente, nos atendió Alberto Rojas Rojas, sociólogo y teólogo del Observatorio de lo Religioso de la Universidad Nacional (UNA), quien es educador desde 1997. Le lanzamos la pregunta directa: ¿por qué Costa Rica no tiene un cardenal?

Alberto Rojas Rojas, sociólogo y teólogo del Observatorio de lo Religioso de la Universidad Nacional (UNA). (Cortesía/Cortesía Alberto Rojas)

“Le voy a tratar de responder esa pregunta con mi opinión muy personal. Costa Rica, a través de la historia, se ha caracterizado por tener una iglesia católica muy tranquila, dentro de un país muy tranquilo a ojos del Vaticano. Nuestra iglesia católica no tiene mayores sobresaltos, se lleva bien con el Estado.

“Los obispos ticos se dedican a sus diócesis con cuidado y esmero, están atentos a lo que pasa en sus diócesis, hacen un buen trabajo coordinando esfuerzos entre ellos. La Conferencia Episcopal, realmente, define las reglas de la iglesia católica del país. Repito, no hay mayores problemas”, comenzó respondiendo el experto en religión católica.

“Esta realidad tica ha provocado que los papas, a través de la historia, consideren la iglesia católica de Costa Rica como una iglesia tranquila que vive dentro de un país sin ejército, sin guerras, sin problemas mayores y, como trabajan bien sus diócesis, pues todo eso provoca que los papas no vean ninguna necesidad de nombrar un cardenal”, agregó.

El Cardenal nicaragüense es el padre Leopoldo Brenes y ya dijo que él no es papable, que está tranquilo en su país. (OSWALDO RIVAS/AFP)

¿Alguna esperanza?

El miembro del Observatorio de lo Religioso de la UNA es bien positivo. Primero, nos recuerda que la función principal de un cardenal es elegir al nuevo papa, pero también ocupan puestos importantísimos dentro de la administración diaria de la iglesia mundial.

Nos ayudó don Fernando con una comparación con el fútbol. “Así como Keylor Navas le demostró al mundo que en Costa Rica hay jugadores de gran calidad, y que pueden rendir al máximo nivel en cualquier equipo del planeta, así tiene que irse dando cuenta el Vaticano de que Costa Rica tiene demasiado buen talento.

El padre Francisco Gerardo Hernández Rojas director del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral (Ceprap) del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam). (Cortesía/Cortesía CECOR)

“En estos momentos, siento yo, tenemos dos Keylor Navas demostrando en el continente la gran calidad que tienen nuestros sacerdotes, el padre Francisco Hernández Rojas y el padre David Solano Chaves, ambos dirigiendo departamentos importantes en el CELAM”.

El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) integra a los obispos de la Iglesia católica de Latinoamérica y las Antillas. Tiene su sede en Bogotá, Colombia.

“Esos dos sacerdotes lo están haciendo muy bien, y ya América se está dando cuenta. Yo espero que, dentro de poco, como le pasó a Keylor, puedan dar el salto a Europa y, a partir de ahí, el Vaticano confirme el talento que tienen.

“Si no son ellos, por lo menos dejarán una huella profunda sobre la calidad de los padres de Costa Rica y así aumenten las posibilidades de que tengamos algún día un cardenal. Esos sí, sería bueno que salgan más Keylor Navas sacerdotales para fortalecer el potencial tico ante el Vaticano”, aseguró.

Dijeron poquito

Le preguntamos a la Conferencia Episcopal, ¿por qué Costa Rica no tiene cardenal? Y nos respondió: “Costa Rica no tiene cardenales porque el papa nunca ha nombrado uno. La elección de los cardenales es una decisión personal y libre del pontífice de turno”.

El padre David Solano Chaves del Consejo del Centro de Gestión del Conocimiento del Concejo Episcopal Latinoamericano (Celam). (Cortesía/Cortesía Radio Santa Clara)

Directamente, al papa Francisco, quien falleció el pasado lunes 21 de abril, nunca se le preguntó por qué Costa Rica no tiene cardenal, por eso hacemos el ejercicio de aprovechar lo que dijo sobre el mismo caso, pero en Paraguay, según la agencia de noticias católicas ACIPRENSA.

“¿Merece Paraguay tener un cardenal si miramos la iglesia de Paraguay? Yo diría que se merecería tener dos. Pero no tiene nada que ver con los méritos. Es una iglesia viva, es una iglesia alegre, una iglesia luchadora y con una historia gloriosa (igual que la de Costa Rica).

“No sabría darle la razón. A veces, para la elección de los cardenales, se analizan y estudian las hojas de vida de cada uno, se ven las personas, sobre todo el carisma del cardenal que debería aconsejar al papa y asistirlo en el gobierno universal de la Iglesia.

“El cardenal, si bien pertenece a una iglesia particular, es incardinado (incorporado) a Ia iglesia de Roma. Y tiene que tener una visión universal”, respondió el papa.

Ningún papa ha visto la necesidad de nombrar cardenal en Costa Rica. (TIZIANA FABI)

Para aclarar más, el sumo pontífice agregó: “esto no quiere decir que en Paraguay no haya obispos que no lo tengan (el carisma para ser cardenal), lo pueden tener. Pero como siempre hay que elegir hasta un número, uno no puede designar más de 120 cardenales electores (de papas), entonces, será por eso”.