¿Por qué el benemeritazgo de Chavela Vargas causa polémica?

Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, fue designada este jueves como la más reciente Benemérita de las Artes Patrias de Costa Rica, a pesar de que nació en San Joaquín de Flores en 1919, ella vivió la mayor parte de su vida en México, país al que sintió como suyo durante toda su existencia.

Chavela Vargas vivió desde los 17 años en México, hasta los 93 cuando murió. (Agencia el Universal/El Universal de México)

Sin embargo, el benemeritazgo dado por los legisladores desató la polémica debido a la forma en la que la actriz y cantante se refirió muchas veces del país que la vio nacer.

Además, el político e historiador Vladimir de la Cruz nos contó las razones por las que para él, esa designación no debió haberse dado, pese a los pros y contras del benemeritazgo.

“En Costa Rica hay reconocimientos oficiales que se hacen públicos y que solo la Asamblea Legislativa puede dar a personas o instituciones por mérito a sus obras. En ese sentido la idea es hacer un reconocimiento a personas que han hecho cosas en mérito de Costa o por sus obras en Costa Rica, no tanto en el extranjero, sino aquí”, explicó de la Cruz.

¡No sé qué tienen las flores, Llorona! Chavela Vargas fue declarada benemérita de la patria

Hay benemeritazgos en distintos campos: en las artes patrias, en ciencia, cultura, arte, educación, enseñanza, las letras patrias y defensores de la libertad, donde se destacan a nuestros héroes nacionales principalmente.

“La presencia de ella es en México y su labor es en ese país. Para mí ella canta muy bonito y me gusta cómo lo hace, pero una cosa es que por ese canto en México, se le pueda otorgar un benemeritazgo en Costa Rica, su obra no se proyecta aquí, aunque ella fuera costarricense”, explicó don Vladimir.

Chavela decidió abandonar Costa Rica por decisión propia, al considerar que la idiosincrasia costarricense la rechazaba o no la entendía debido a sus preferencias sexuales y se marchó a México donde hizo su carrera profesional.

Vargas emigró a los 17 años a tierras aztecas y a los 30 comenzó su carrera artística interpretando rancheras, hasta que falleció a los 93 años, el 5 de agosto del 2012.

“Nadie puede dudar de la actividad artística que ella tuvo en ese país y tuvo reconocimiento en España por parte de Pedro Almodóvar, cineasta que la incorporó en algunas de sus películas, pero nada más”, recordó el historiador.

En Costa Rica la calidad de benemérito viene desde el siglo XIX, incluso se dieron en vida a algunos personajes destacados como Juan Rafael Mora.

“Ella fue muy sincera y franca en hablar de Costa Rica, una patria que la había rechazado, y sobre la que ella no tenía ningún sentimiento positivo. Es contradictorio que con esas expresiones que tenía hacia el país, se le hiciera un reconocimiento. Eso no significa que por pensar uno de determinada manera, no se lo puedan dar. El benemeritazgo es un acto político que reconoce a una persona distinguida, pero en el caso de ella, había como un desprecio en la forma en que se refería al país y en ese sentido puede provocar la discusión que tiene esa designación”, agregó don Vladimir.

El político tico incluso, la comparó con la carrera de Maribel Guardia que se ha desarrollado toda en México, aunque en su caso, ella viene constantemente a Tiquicia y ama sus orígenes.

La artista huyó de Costa Rica porque la iban a obligar a casarse con un hombre y ella era lesbiana. (Agencia el Universal)

Otros que comparten el criterio de don Vladimir fueron los diputados de Nueva República, José Pablo Sibaja, Gloria Navas, Olga Morera y David Segura, quienes votaron en contra y así lo justificó el líder de la agrupación, Fabricio Alvarado.

¿Merece el padre de la educación especial ser declarado benemérito?

“Ella no tuvo un vínculo claro y asertivo con Costa Rica, y más bien renegó y cuestionó la cultura y las costumbres propias de nuestra idiosincrasia. Ella siempre se consideró a sí misma mexicana por convicción y por formación e hizo comentarios desafortunados en contra de la patria que la vio nacer… comentarios que siempre fueron públicos y notorios”, dijo el excandidato a la presidencia.

En una de sus últimas entrevistas al diario El País, de España, Chavela se refirió así de nuestro país. “Qué país Costa Rica. Yo pondría allí a todos los suicidas del mundo. Les pondría allí un departamento. Sería un buen negocio una tienda de ataúdes”.