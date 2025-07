¿Por qué están dando regalos en el peaje de San Rafael de Alajuela, sobre la ruta 27?

Miles de conductores que han pasado recientemente por el peaje de San Rafael de Alajuela, sobre la ruta 27, han recibido un regalo.

Uno de ellos fue Andrés Rodríguez, que este domingo pasó por el peaje a eso de las 8:30 de la mañana cuando iba a trabajar y al detenerse a pagar lo sorprendieron con una bolsa llena de cosas.

LEA MÁS: Pilar Cisneros reveló los otros 4 partidos que apoyarán movimiento de Chaves pero 2 ya tienen problemas

El regalo viene en estas bolsas reutilizables. (Cortesía)

Él agarró el regalo un poco incrédulo y cuando revisó lo que venía dentro de la bolsa, se llevó una grata sorpresa.

“Venían confites, un colado para bebé, unas tortillas, una salsa ranchera, unas galletas, protector solar y una crema. La verdad es que nunca me habían regalado nada en un peaje y no sé a qué se debe, no me dijeron nada, solo me lo entregaron”, contó el hombre.

LEA MÁS: Mujer lleva años esperando una cita en la CCSS porque está perdiendo la vista y vea para cuándo se la dieron

La Teja consultó a Global Vía Ruta 27 a qué se debía el detalle y nos dijeron que es una tradición que se realiza desde hace varios años.

01/03/2014 Puentes de de San José y Alajuela, Peaje de San Rafael de Alajuela en la Ruta 27 /Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Se trata de un programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que tiene la concesionaria hace años. Se tratan de bolsas llenas de productos que se regalan en el peaje de San Rafael.

LEA MÁS: Jack es un terremoto de 4 patas que llena de vida y alegría a una familia josefina

Estos son los productos que están regalando. (Cortesía)

“Se dan en los tres momentos del año con más tránsito: Semana Santa, vacaciones de medio año y fin de año. En cada edición se entregan 5 mil bolsas hasta agotar existencias. La idea es que las personas puedan seguir usando la bolsa (es reutilizable porque es de tela) para que mantengan los residuos y los desechos en destino y así evitar que los tiren en la calle”, detalló la empresa.

Así que ya lo sabe, si recibió uno de estos regalos, guarde la bolsa para que eche la basura y no la vaya a tirar por la ventana. El país es de todos y hay que cuidarlo.