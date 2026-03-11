¿Por qué las personas graban ataques en vez de intervenir? Sociólogo lo explica

Las redes sociales cada día se llenan de videos o imágenes de algún asesinato, riña, accidente, hurto u otro incidente, ya sea en Costa Rica o en otro país, lo que genera la indignación de muchos usuarios, pues critican que la persona que grabó y publicó las imágenes no ayudó en el momento que ocurrió el hecho.

El asesinato del joven Liann Alejandro Rivas Quesada es uno de los claros ejemplos. Se publicó en redes sociales el video del momento en que el joven de 19 años, de apellido Rodríguez, apuñaló al muchacho de 18 años en una parada de buses en Liberia, Guanacaste.

Las imágenes mostraron que ambos jóvenes parecían estar discutiendo y, de repente, Liann salió corriendo, mientras el muchacho de 19 años lo perseguía hasta que lo alcanzó y lo apuñaló varias ocasiones.

Una persona grabó el momento en que el muchacho de 18 años resultó herido por otro estudiante en Liberia, Guanacaste. El video fue divulgado en redes sociales, lo que generó indignación, críticas y conmoción. (Cortesía/Cortesía)

Después de que el video fuera compartido, además de comentarios llenos de conmoción, varias personas criticaron el hecho de que la persona que grabó el momento, no interviniera para evitar que la situación pasara a más.

Existe un fenómeno

Guillermo Acuña, sociólogo de la Universidad Nacional, señaló que hay un fenómeno de la espectacularización de la vida cotidiana en el que la gente graba incidentes como el de ayer.

“Las personas producen materiales comunicativos propios donde una persona está experimentando un ataque en lugar de ayudar; esto tiene que ver con ese fenómeno”, dijo.

Con la publicación de este tipo de videos en redes sociales, las personas pueden ganarse algunos “me gusta”. Claro, hay casos en los que las personas aprovechan las redes sociales para hacer denuncias, mostrando videos o imágenes, sobre un incidente que ocurrió en algún sitio, o incluso, para mostrar la realidad del país.

El sociólogo Guillermo Acuña comentó que existe un fenómeno en el que las personas incurren a grabar hechos y compartirlos en redes sociales. (cortesía)

¿Qué deberíamos hacer como sociedad?

Acuña comentó que se deben fortalecer los mecanismos de comunicación entre las personas para evitar que la violencia siga aumentando, pues el sociólogo cree que hay una incapacidad de comunicar las diferencias entre las personas.

También se deben trabajar en proyectos comunitarios; por ejemplo, artísticos, que pueden funcionar como mecanismos de resolución y de expresión frente a las distintas necesidades de los niños y jóvenes.

