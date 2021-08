¿Por qué los ciclistas no pueden utilizar el servicio de autobanco del Banco Nacional? Esta interrogante se la hizo la odontóloga y salubrista pública Yalena De La Cruz después de que se le negó la atención.

Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2016, cuando la usuaria se apersonó en bicicleta a la agencia del Banco Nacional en Paseo Colón. Al llegar a la sección del autobanco, el cajero que la atendió le negó la posibilidad de concretar el trámite por el tipo de vehículo en el que andaba, según relató la mujer en un artículo de opinión publicado en La Nación el pasado 25 de octubre.

Banco Nacional

Atónita, consultó si la atenderían en caso de llegar en motocicleta, cosa que hizo. Logró un resultado positivo: ahí sí la atendieron.

La mujer protestó por la política de la empresa por medio de un recurso de amparo que interpuso ante la Sala Constitucional, ya que considera la medida como "un tipo de discriminación" y la acusó de ser contraria "a las políticas sanitarias y ambientales del país, que promueve el Banco y que van dirigidas, entre otros aspectos, a disminuir la huella ecológica y la utilización de bicicletas y vehículos de cero o mínimo uso de hidrocarburos".

¿Compromiso ambiental?

En su página web el Banco Nacional asegura dentro de su apartado "Política Ambiental" que "hace suyo el objetivo nacional de alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2021 (...)".

Para alcanzar tal fin, la entidad financiera dice que "procura sistemáticamente minimizar el impacto ambiental de sus operaciones propias, mediante procesos de mejora continua".

Esas posiciones De La Cruz las consideró "incoherentes" con la orden que le negó el servicio del autobanco por ir en bicicleta, que es un vehículo que contamina menos que una moto o un carro.

Pero la sopresa fue que el alto tribunal no estuvo de acuerdo con el reclamo de la mujer y declaró el recurso sin lugar al considerar que no había discriminación. Además, dio la razón a la entidad financiera en cuanto asegura que la regulación responde "al principio de razonabilidad y proporcionalidad y no resulta discriminatorio".

La Sala Constitucional manifestó que "la orden es para vehículos automotores en general, no constituye una amenaza al ambiente al restringir el uso de la bicicleta en dicha zona por razones de seguridad, y en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus cliente".

Preguntas sin respuestas

Con el fin de conocer mejor la posición del Banco Nacional respecto a este tema, La Teja contactó a la entidad para coordinar una entrevista con la persona encargada del área de Responsabilidad Social Empresarial, pero se indicó que solamente se referirían por escrito. Con tal fin se envió un listado de cinco preguntas para que fueran contestadas.

Finalmente, la respuesta obtenida fue una declaración de la funcionaria Sivia Chaves, directora de Responsabilidad Social, pero en el texto no se responden las preguntas hechas sobre las posibles contradicciones entre la política sostenible de la entidad y el hecho de negar el servicio de autobanco a los ciclistas.

Tampoco nos respondieron sobre cómo esta disposición ayuda a colaborar en la reducción de la huella de carbono de Costa Rica.

En su lugar, en el Banco Nacional se limitaron a decir que las bicicletas "son atendidas al igual que cualquier otro cliente en las cajas internas de las sucursales o agencias" y que el 90% de estos trámites están disponibles por medio de canales electrónicos.