¿Por qué si el MEP tiene plata hay tantas necesidades en materia educativa?

El Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene la plata suficiente para hacer frente a todas las necesidades en materia educativa, sin embargo, muchos estudiantes pasan penurias porque esos dineros no llegan a su destino.

Desde hace varios años el MEP no gasta la plata del presupuesto nacional y debido a eso el gobierno está pidiendo que ¢3.200 millones de esta cartera se pasen para el Ministerio de Seguridad. También está pidiendo que ¢2.800 millones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes también sean trasladados a Seguridad.

Pilar Cisneros dice que las juntas de educación no ejecutan bien los presupuestos. (Rafael Pacheco Granados)

Varios diputados están preocupados porque el MEP ha dicho que le hacen falta ¢1.900 para dar el servicio de transporte estudiantil en el segundo semestre del año y piensan que quitarle ese montón de plata a la institución complicaría más la situación, sin embargo, Pilar Cisneros, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dijo que no habría daño alguno.

“No va a afectar en nada, en primer lugar la matrícula ha disminuido y en segundo lugar hay una partida, ahora el diputado Jonathan Acuña dijo que se necesitaban ¢30 mil millones (para hacer frente al transporte estudiantil) y en esta partida se pasan ¢29 mil millones para subsidiar el transporte, el gran problema es la poca capacidad de educación que tienen las juntas de educación.

“La plata ahí está y la mejor demostración es que el Ministerio de Educación ha subejecutado (no ha gastado) consistentemente su presupuestos durante los últimos 5, 6, 7, 8 años, no es un problema de dinero o presupuesto, es un problema de gestión del presupuesto, que es muy diferente”, aseguró Cisneros.

Algo muy diferente piensa la diputada liberacionista Sonia Rojas, quien criticó fuertemente la posición de Cisneros.

“El mismo MEP dice que se va a quedar sin plata a mediados de año para transporte estudiantil, pero que le quiten 1.900 millones porque no los va a necesitar, son cosas que uno definitivamente no entiende.

El gobierno quiere agarrar plata de Educación para dársela a Seguridad. Foto: MSP. (MSP)

“Me molesta el nivel de cinismo que tiene el oficialismo de querer echarle la culpa a las juntas administrativas y a las juntas de educación, eso es ser cínico, un desconocimiento total. Las juntas administrativas de los territorios rurales y los indígenas, se pueden imaginar ustedes compañeros lo difícil que es para ellos conocer lo que tiene que ver con contratación administrativa”, manifestó la liberacionista.

Marta Acosta, contralora general de la República, compareció ante los diputados de la comisión de Hacendarios sobre el tema.

“Subejecuciones siempre van a haber, aquí el tema es si el espacio fiscal que se está presentando al una institución decir: ‘yo no lo necesito, yo no lo voy a ejecutar’, si eso no afecta la continuidad de los servicios, eso para mí es un criterio básico.

“Esa situación es, en concreto, con el transporte estudiantil, hay muchos otros de dónde se están tomando recursos que yo desconozco, porque el MEP está diciendo que no los requiere”, dijo la jerarca de la Contraloría.