Prepago tica: “En pandemia me extorsionaron por mis fotos y videos sexuales”

Karolina Barrantes es una sancarleña que no le importa aceptar que es prepago. Acá les dejamos la tercera entrega de esta historia.

Cuando se vino la pandemia, un negocio de masajes que tenía se vino de pique y tuvo que cerrar, por eso comenzó a vender fotos y videos con contenido sexual por medio de redes sociales, pero eso, lamentablemente, la hizo atractiva para los extorsionadores.

“Los ahorros que tenía antes de la pandemia poco a poco los fui consumiendo porque mis negocios cerraron, por eso, ante las deudas, comencé a vender fotos y videos sexuales. Me costó un mundo abrir una cuenta en Olny Fans, pero lo logré.

La pandemia le bajó los clientes casi a cero. Cortesía. (Cortesía)

“Al inicio de la pandemia me fue muy bien, los clientes me llamaban y acordábamos el combo que ellos pudieran pagar, ya fueran fotos, un pequeño video, fotos y videos, en fin, dependía del cliente.

“Al poco tiempo me comenzaron a llamar para pedirme dinero por mis fotos desnuda y me decían que si no pagaba, las iban a poner en Internet para que todo el mundo las viera. Llegaron hasta amenazarme de muerte”, recuerda con dolor.

[ Prepago tica: “Mi récord fue de 16 hombres en un día” ]

Karolina se paró firme y se fue al OIJ para poner una denuncia, pero siguieron extorsionándola, hasta que llegó a poner unas ocho denuncias, de las cuales tenemos copia.

“La situación me provocó muchos problemas sicológicos y familiares. Yo jamás me he robado nada. Soy prepago y no lo niego. Todo el dinero que me he ganado ha sido sin afectar a nadie. Es lo más difícil que he vivido”.

En el 2021 comenzó a recibir llamadas en las cuales le pedían dinero o si no publicaban sus fotos y videos sexuales. Cortesía. (Cortesía)

A pesar de las extorsiones, Karolina sigue vendiendo fotos y videos sexuales por paquetes en WhatsApp y Only Fans.

“Por el tema de las extorsiones perdí muchos clientes, pero ahí voy, poco a poco recuperándome en lo económico. Tenía deudas por dos millones de colones y ya casi las termino de pagar.

“En Only Fans gano poco, como 600 mil al mes, mi ingreso fuerte es por WhatsApp con video llamadas y también vendiendo la ropa íntima que luzco en los videos, a los hombres les encanta comprarla.

“Vendo cada traje en 20 mil colones y siempre me dicen que no los lave, que los deje así, usaditos, con mi olor. Hago entregas directas puerta a puerta o mando por Correos de Costa Rica”, explicó.