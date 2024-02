Presidenta de la CCSS evitó responder algo fundamental sobre supuesto maquillaje de informes

Marta Esquivel, presidenta de la Caja, llegó a comparecer a la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, llegó este jueves a la Asamblea Legislativa a responder preguntas de los diputados sobre el tema de un supuesto maquillaje de informes actuariales que la jerarca habría hecho.

La presunta manipulación de dichos informes habría provocado que se suspendieran proyectos importantísimos, entre ellos la construcción de centros médicos.

Esquivel llegó a terminar la comparecencia, que arrancó el jueves 25 de enero y en la que se dio un altercado con la prensa, ya que llegó acompañada por escoltas de la Unidad Especial de Intervención (UEI), un cuerpo policial que pertenece a Presidencia y debe atender casos de narcotráfico o terrorismo, algo que, claramente, no aplica a la visita de la presidenta de la Caja al Congreso.

En aquella ocasión quedaron pendientes varias preguntas por parte de los legisladores, por eso debió volver, pero esta vez sin escoltas, ya que quedó claro que eso no era lo correcto.

Esquivel reconoció que no ha preguntado cuánto debe devolver por el sobre salario que ha recibido. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Este jueves el primer diputado en hacer preguntas fue Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien realizó una consulta crucial.

“¿Quiénes eran las personas encargadas de rendir el informe actuarial?”, consultó el legislador.

“Por recomendación del abogado que me acompaña, este tema debe dilucidarse en los Tribunales”, contestó la jerarca para decir que se abstendría de declarar sobre el tema de los estudios actuariales.

Pago de más

Otro de los temas que se tocaron en la comparecencia fue el pago de más que se le ha hecho durante meses a Esquivel, ya que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pone un tope a los salarios de los jerarcas y el de ella supera ese monto.

La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, le preguntó a la presidenta de la Caja por qué aún no ha devuelto la plata que le han pagado de más.

La jerarca de la Caja entregó documentos a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“A mí no me han informado absolutamente nada de este tema, salvo lo que ha dicho en la prensa”, dijo Esquivel al exponer su argumento sobre por qué no ha devuelto la plata.

Guillén le dijo que no veía mayor complicación porque nada más debía revisar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ver el monto tope y restarlos al salario bruto que recibe.

El diputado Ariel Robles, también del Frente Amplio, le consultó a Esquivel si ya ella había pedido al Departamento de Recursos Humanos que le indicaran el monto que debía devolver y ella contestó que no, por lo que Robles dijo que esa era la prueba de que ella no estaba interesada en devolver la plata que le han pagado de más.