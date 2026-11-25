La presidenta Laura Fernández se refirió a la posibilidad de albergar el certamen de belleza en nuestro país. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Durante la conferencia de prensa semanal, la presidenta, Laura Fernández, se refirió, ante una consulta, a la posibilidad de que Costa Rica sea sede del certamen internacional de belleza Miss Universo.

Fernández resaltó que la organización del evento es de índole privada, pero que se estaba hablando de una actividad donde participan alrededor de 110 o 115 candidatas de distintos países del mundo.

“A mí me pidieron grabar un video para el certamen porque a lo que entendí había como una puja entre diferentes países del mundo que querían que el certamen se diera ahí por la cantidad de millones que deja de ganancia a los hoteles, a los restaurantes, al comercio, a todo en realidad”.

La mandataria le pidió al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, que ampliara sobre el tema, ya que, según la mandataria, él es “más entendido que yo en estos temas”.

El jerarca indicó que, en efecto, es una organización privada que le ha presentado al Gobierno el proyecto para exponer también la marca país de Costa Rica.

“Somos un país maravilloso a través de la cultura, de la naturaleza y de los beneficios que esto podría traer para el turismo y es por eso que hemos empezado las coordinaciones para que el Miss Universo se pueda desarrollar acá durante el año entrante y seguiremos apoyando desde lo público a esta instancia para poder tener una presencia internacional relevante, que implica una logística importante que va a tener impacto directo sobre la visitación turística, sobre la exposición de la cultura costarricense y, por supuesto, sobre los principios de la marca país Costa Rica”, aseguró el ministro.

La mandataria añadió sobre el tema que, viendo un “forro” que le pasaron, que El Salvador, cuando fue sede del evento, recibió 65.000 visitantes, lo que dejó ganancias de más de $177 millones.

“Por supuesto que esperamos que sea un éxito en nuestro país y diay, ¿a quién no le va a gustar ese dinamismo para nuestra economía?, bienvenidos sean. Importante, no es solo la semana del evento, esto se desarrolla durante más o menos tres semanas que hay una serie de eventos paralelos, lo cual dinamiza muchísimo a nuestra economía”, concluyó la presidenta.