Presidente Chaves decreta fin de la emergencia por covid-19

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, firmó un decreto este 10 de agosto del 2022, en el cual le pone fin al estado de emergencia por la pandemia que provocó el covid-19 desde el 2020.

Dijo el presidente que como los contagios están bajando y la pandemia en el país está controlada, llegó el momento de salir del estado de emergencia.

“No tenemos ocupación máxima en ninguno de los hospitales y podemos dedicarnos entonces a la pospandemia”.

Se le pone fin este 10 de agosto del 2022 a la emergencia por covid-19. (MLADEN ANTONOV/AFP)

“La declaratoria se dio producto del estado de necesidad ocasionado por la pandemia, afortunadamente nuestro sistema nacional de emergencia logró proteger a los costarricenses y protegimos a la población en el pico más alto”.

“Hoy tal y como lo recomienda la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), es hora, no solo viable, de decretar el cese del estado de emergencia por covid-19. No se asusten, no hace falta, nuestro compromiso es que los tratamientos preventivos contra el covid-19 estén disponibles para la ciudadanía”, asegura el presidente Chaves.

La declaratoria de emergencia permitió compras más ágiles del Gobierno. (Cortesía)

La firma del decreto, aclara el presidente, permitirá que ya no haya más cierres de comercios o limitaciones en el tránsito de carros con nuevas restricciones vehiculares sanitarias como la que se aplicó desde el 2020 y que se quitó el pasado mes de febrero.

El estado de emergencia se decretó para permitirle a las instituciones del país hacer compras más rápidas para meterle mano duro al covid-19.

Volvió a tocar el tema el presidente de la vacuna obligatoria, diciendo que con el decreto firmado este 10 de agosto ya no será obligatoria la vacuna contra el covid-19.