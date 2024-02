Presidente Chaves fue a Pelando el ojo y dijo que una de sus respuestas lo podría dejar como un “jetón”

El presidente Rodrigo Chaves Robles estuvo presente en el programa Pelando el Ojo que se transmite en Radio Monumental y fue entrevistado por la mismísima Camelia Llantas, quien le preguntó a cuál ministro de su gabinete le pide más consejos.

Toda la familia del Pelando el Ojo se tomó una foto con el presidente Rodrigo Chaves. (Tomada del Facebook de Pelando el Ojo)

Chaves se capeó la pregunta como los grandes y le dijo a doña Camelia (personaje interpretado por Norval Calvo, director de Pelando el Ojo): “Usted lo que quiere es crear celos en el gabinete. Diay doña Camelia ¿cómo es que dicen allá en el campo? Qué se me revuelva el ganado… Dios guarde.

“Imagínese que se me junte el ganado y se me pongan celosos (los ministros). A todos los quiero mucho. A todos los evalúo constantemente. Todos saben cuáles son las líneas rojas que no deben pasar y a todos los escucho en su campo de experiencia y función”, agregó el mandatario.

Se apuntó al vacilón el presidente Chaves en el programa Pelando el Ojo. (Tomada del Facebook de Pelando el Ojo)

Pelando el Ojo es un programa de comedia y en esa línea también participó la “ministra de la Presidencia Natalia Díaz”, personaje que interpreta Sharon Mendoza. El presidente Chaves quedó impresionado con el parecido de la imitación, sobre todo de la voz.

“Un día usted me llama por teléfono y me vacila”, dijo el presidente, reiterándole a Sharon lo bien que imita la voz de la ministra Díaz. “Presidente hay una crisis ¿Qué?”, agregó Chaves con sonora risa, para enfatizar que si lo llama Sharon haciéndose pasar por la ministra, le cree.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves se reúne con contralora y le dice que está “apuradillo” y adonde va después es lo que más sorprende

Doña Camelia le preguntó al presidente cuándo iban a arreglar la crisis del agua y el verdadero ministro de Comunicación y Enlace, quien también estaba dentro de la cabina donde se hace el programa Pelando el Ojo, se adelantó al presidente Chaves para confirmar que a esa hora, por ahí de las 5 y 20 de la tarde de este 1 de febrero, ya se había anunciado que los vecinos de Tibás, Goicoechea y Moravia, unas 107 mil personas, podían volver a tomar agua del tubo, algo que no hacían desde el pasado 24 de enero.

La imitadora y humorista, Katherine González, saludó y compartió con el presidente Rodrigo Chaves. (Tomada del Facebook de Pelando el Ojo)

En eso doña Camelia, alzando tu voz, la de tu madre y la de toda tu decendencia, le dijo al ministro de Comunicación: “¡No le van a cobrar los recibos!” A lo que el ministro respondió en plan serio: “No señor (se equivocó porque era señora), no vamos a cobrar el recibo”.

El presidente Chaves agregó: “Acuérdeme mandar un memorándum de eso, porque si a alguien se le ocurre (cobrar el recibo), después quedo yo como jetón y Dios guarde”.

El programa estuvo bien vacilón. Entre preguntas serias y divertidas pudimos disfrutar de un lado de la política seriamente alegre y por dicha el presidente Chaves se apuntó.