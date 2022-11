Presidente cierra puertas a migración masiva: “No podemos seguir aceptando gente que no son refugiados políticos”

El presidente Rodrigo Chaves confirmó este 16 de noviembre que se van a socar duro la faja con respecto al tema de los migrantes, tanto así que, según aseguró tras el Consejo de Gobierno, el país le enviará a la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica recordándole lo pura vida que somos, pero que ocupamos fondos para continuar ayudando a los migrantes.

“Costa Rica es un país noble, un país que ha abierto sus brazos, su corazón y su sociedad, sus instituciones a los refugiados políticos de otros países, porque nosotros creemos en la libertad y, sobre todo, en la democracia, sin embargo, se ha utilizado el régimen de refugiados políticos, nuestra legislación, nuestra apertura, por parte de grupos que no refugiados políticos sino que son migrantes económicos.

El gobierno le metará mano a los migrantes que están pidiendo dinero por las calles. (Alonso Tenorio)

“Ya llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros como sociedad y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país para ser un buen ciudadano mundial, que lo queremos seguir siendo, pero si no hay de dónde, no podemos seguir pagando, seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos.

El objetivo de la nota es que el mundo se entere de que como país nos movemos para evitar que se aprovechen de lo buena gente que somos.

“Entonces, en la carta le advierte a la comunidad internacional que estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica y quedarse aquí para trabajar.

Hechos violentos de venezolanos en Pérez Zeledón ameritaron intervención de Migración

El presidente del país le pedirá a la comunidad internacional que ayude económicamente en la crisis migratoria. (Alonso Tenorio)

“Tenemos el salario mínimo más alto de toda América Latina, tenemos paz, tenemos demasiada criminalidad para nuestros estándares, pero muchísima más baja que el promedio de América Latina, entonces, yo entiendo que la gente se quiera quedar aquí, pero tenemos 200 mil personas solicitando refugio político y eso les da, con solo la llamada por teléfono al número correspondiente, el derecho a quedarse aquí y el derecho a trabajar.

Es momento, por tantísimo refugiado que tenemos, que algunos países y organizaciones se metan la mano en la bolsa y nos ayuden, advirtió el presiente Chaves.

“Ahora sí le estamos anunciando a la comunidad internacional que uno llega hasta donde le alcanza y a nosotros nos dejó de alcanzar hace mucho tiempo y no estamos viendo el apoyo de los países que generan, en alguna medida, el fenómeno como Estados Unidos; no estamos viendo el apoyo de la Asociación Mundial de Inmigraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas y el alto comisionado de los refugiados. Somos el país, en términos absolutos, que más solicitudes de refugio político tiene en el mundo.

También se le buscará un alto a los campamentos que arman los migrantes.

“La bondad del costarricense seguirá ahí, pero le compete a la comunidad internacional apechugar con la parte económica que a ellos les corresponde”, reconoció el mandatario.

Venezolanos convirtieron Malecón de Quepos en “campamento a cielo abierto” donde hacían sus necesidades

Dijo el presi que no anunciará medidas de seguridad pública todavía por la confidencialidad, pero sí le entrarán duro a temas como el ver extranjero pidiendo dinero, niños extranjeros pidiendo dinero y campamentos ilegales. “Lamentablemente llegó el momento de actuar y este gobierno no pospone decisiones”.