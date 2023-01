Presidente Colegio de Médicos: “Altas dosis de marihuana son como una borrachera de los once mil demonios”

El Congreso analiza el proyecto de ley propuesto por el Gobierno que pretende legalizar la marihuana recreativa. Foto Jorge Castillo.

Legalizar el consumo de la marihuana recreativa podría generar enormes riesgos en la población, según lo aseguró este martes 17 de enero Mauricio Guardia, presidente del Colegio de Médicos.

El especialista fue convocado por los diputados de la Comisión de Ambiente para hablar sobre el proyecto de ley propuesto por el Gobierno, que pretende, precisamente, aprobar el uso recreativo de esa droga.

“Estudios internacionales, principalmente de Estados Unidos, han demostrado que el cannabis en forma recreativa, en vez de traer beneficios, ha traído más problemas”, aseguró.

Mauricio Guardia, presidente del Colegio de Médicos, habló sobre los riesgos de la marihuana. Foto: Asamblea Legislativa.

El médico dijo que en países como Canadá, Uruguay y Estados Unidos, se ha visto que luego de legalizarla, se ha aumentado el consumo de la droga y no ha desaparecido el narcotráfico, más bien los vendedores ilegales de marihuana bajaron sus precios para competir con los comercializadores legales.

“Sabemos que las concentraciones mayores de THC (el componente de la marihuana que alteran el sistema nervioso) conllevan a mayores efectos cognitivos (que interfieren en la toma de decisiones), para decirlo en palabras normales, las altas dosis de marihuana son como una borrachera de los once mil demonios, que no se puede pasar y que no huele alcohol (por lo que sería más difícil detectarla)”.

El médico dijo, además, que estudios científicos han relacionado el consumo de cannabis con el cáncer de testículos, la infertilidad en hombres, problemas de corazón, entre otros efectos dañinos.

Daño en bebés

Guardia también fue claro en decir que el consumo en embarazadas es muy riesgoso para los bebés.

“Estudios hechos a nivel mundial demuestran que, en la mujer embarazada, el cannnabis pasa la barrera placentaria, además, hace que los niños nazcan con bajo peso, prematuros y inclusive lleva a los niños a Unidades de Cuidados Intensivos.

“Claro que se sabe que la marihuana les quita a las embarazadas las náuseas y los malestares de los achaques, pero de ahí en fuera no produce ningún otro efecto positivo”, manifestó el médico.

El legislador Manuel Morales (de corbata) dice que tiene amigos médicos que consumen marihuana. Foto: Asamblea Legislativa.

El especialista también habló de los efectos que tiene la marihuana en la gente, incluso si consumen la droga de forma ocasional.

“Hay estudios muy serios realizados a nivel de Estados Unidos, donde se demuestra que gente que consume altas dosis de cannabis tienen efectos hasta psicóticos, es cierto que son pasajeros en muchos consumidores ocasionales, pero pueden durar de días y hasta semanas.

“Bajo ese criterio, vamos a tener problemas muy serios en nuestra población, sobre todo en los muchachos, estos problemas psicóticos podrían llevar hasta al aumento de suicidios. Esto quiere decir que podría estarse legalizarse una droga que cause problemas psicóticos serios en la población y hasta aumente los suicidios”, aseguró el presidente del Colegio de Médico.

Varios diputados defienden el proyecto para legalizar el consumo de la droga. Foto Jorge Castillo.

Algunos diputados que apoyan la aprobación del proyecto aseguraron en la comisión que el no legalizar el uso de la marihuana recreativa sería un error porque el consumo ya se da en el país y lo mejor es regular esa comercialización para tener un mayor control sobre la venta, así el Estado podría tener beneficios económicos.

El legislador Ariel Robles, del Frente Amplio, señaló algunos errores que él considera se dan en el resumen presentado por el presidente de Médicos y aseguró que las aseveraciones de Guardia están basadas en estudios que requieren aún más investigación.

Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático, defendió el proyecto de ley y hasta dijo que tiene varios amigos médicos que consumen marihuana. Además, cuestionó que realmente pueda elevar el número de suicidios.

El ministerio de Salud está de acuerdo con la aprobación de la ley en discusión. Foto: Archivo.

El legislador enfatizó que es muy importante reforzar el tema educativo sobre el consumo del cannabis para que así cada quien tome la mejor decisión, con base en información real y científica.

La diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, manifestó que no aprobar el proyecto de ley no hará que las mujeres embarazadas o jóvenes que ya consumen marihuana dejen de hacerlo y dejó claro que aunque no está totalmente de acuerdo con el texto que está en revisión, sí está de acuerdo con legalizar el consumo recreativo de la droga.