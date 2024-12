Presidente de especialistas reta a la ministra de Salud: “yo la acompaño a poner la denuncia”

Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, le mandó un mensaje claro y conciso a la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, quien se ha dedicado a criticar a los médicos especialistas que renuncian a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) buscando mejores oportunidades en el ámbito privado.

Mario Quesada, presidente del Sindicato de Especialistas y la ministra de Salud, Mary Munive, se podrán conocer desde hace años pero están chocando por las renuncias de especialistas.

Como contexto, esta semana la CCSS declaró emergencia institucional luego de que 84 especialistas renunciaran a sus puestos, y se prevé que las renuncias se van a mantener hasta marzo del 2025, poniendo en riesgo el servicio médico del país.

Desde antes de la declaratoria, la ministra les ha dado duro a los especialistas alegando que renuncian para luego ser recontratados un mes después, pero esta vez, con un sueldo más alto gracias al salario global definitivo.

“Ella ha hablado de fraude de ley, pero esta gente no está simulando una renuncia, está renunciando, ¿tienen posibilidad de que se les recontrate? Sí, la tienen, pero nadie puede definir eso a ciencia cierta”, reclamó Quesada en una entrevista exclusiva para La Teja.

“Si la doctora Munive tanto piensa que es un fraude de ley, nosotros como sindicato aceptamos en la mejor condición acompañarla a la Fiscalía a poner la denuncia (...) Si ella tiene alguna convicción de que es un fraude de ley, que no lo tiene, yo sería el primero en ir a acompañarla a poner la denuncia”.

“De los más de 80 médicos que han renunciado, según la Caja, el 43% dice ‘no me llame, yo no vuelvo’ y el otro 57% todavía no sabe qué van a hacer”

Cola que le majen

Como La Teja dio a conocer el pasado 29 de noviembre, si bien la ministra Munive critica a los especialistas que han renunciado a la Caja, en el 2014 ella hizo exactamente lo mismo.

En un oficio del cual La Teja tiene copia y que va dirigido a Sandra Rodríguez, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) y firmado por Munive, se explica que ella entró a la CCSS el 17 de mayo del 2013.

Mary Munive renunció a su puesto dentro de la CCSS en abril del 2014, según consta en el documento.

Y si bien, por contrato debía mantenerse por tres años como residente; es decir, hasta mayo del 2016, Munive tomó la decisión de renunciar poco menos de un año después de haber comenzado, alegando situaciones personales.

“Doctora Munive, por Dios, usted renunció en el 2014 aduciendo situaciones personales, ¿cuál es la diferencia entre su renuncia y la de estos muchachos?“, le criticó el presidente de los especialistas.

Mary Munive ha hecho comentarios desafortunados hacia los especialistas, según Mario Quesda, presidente del sindicato de médicos especialistas. Fotografía: Lilly Arce.

Lo curioso es que, según explicó Quesada, en la carta de renuncia, la Ministra alega que los contratos de los especialistas tienen “claúsulas abusivas que hacen exclavitud solapada”

“¿Qué pasó entre la doctora Mary Munive del 2014 a la de hoy en día? Es un doble discurso.

“Yo a la doctora Munive la respeto profundamente, fue compañera mía en el Hospital México, pero ahora veo a una doctora Munive vicepresidenta, que tiene un discurso diferente a la doctora Munive médico”, sentenció Quesada.