Presidente electo: “Llamé a José María Figueres cuatro veces y le dejé un mensaje de voz”

El presidente electo Rodrigo Chaves Robles mañaneó tempranito, ya que este lunes a las 6:30 a. m., comenzó su apretada agenda de visitas a medios de comunicación, con una entrevista con el director de Noticias Repretel, Randall Rivera.

El presidente Rodrigo Chaves reiteró el llamado a la unión por Costa Rica. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Chaves comentó que apegado al discurso de triunfo en el que promueve la unión por Costa Rica, llamó a José María Figueres la noche de este domingo tres o cuatro veces y no se pudo comunicar con él, por lo que le dejó un mensaje de voz.

“Lo felicito por haber dado el paso al frente. Aquí estoy don José María, pueblo liberacionista, con una mano abierta y franca. Nosotros todos amamos la democracia”.

Con pocas horas de sueño, luego de una larguísima jornada, el presidente electo también adelantó que la excandidata presidencial Natalia Díaz, quien le dio su adhesión meses atrás, lo acompañará durante su gestión.

[ Rodrigo Chaves es el presidente número 49 de Costa Rica ]

Chaves asegura que le gustaría que el traspaso de poderes, el próximo 8 de mayo, se realice en el Estadio Nacional, escenario que considera será el más democrático, pero delegó la organización a su equipo de trabajo a fin de analizar las posibilidades.

Chaves y Díaz comenzarán mañana a ver lo relacionado con quiénes se les sumarán al equipo de trabajo, análisis que adelantó, realizarán cinco personas por medio de entrevistas a las personas que consideren puedan asumir los puestos.

“Ya hay jerarcas definidos, pero yo no me voy a sentar uno a uno, sino que vamos a ser cinco personas viendo al menos tres candidatos por puesto en cada ministerio. No les preguntaré por quién votaron, sino cuáles son los objetivos de su gestión y si hay coincidencia, hoja de vida, transparencia en su vida, se les dará el cargo”, amplió Chaves.

El presidente electo reiteró que la labor de convencer a los que se abstuvieron de participar en el proceso es de todos, incluidos los medios de comunicación, los diputados electos y salientes, los liberacionistas y los miembros de otros partidos.

“Nos dieron (el pueblo) un mensaje claro y todos debemos trabajar por devolverles la confianza”, señaló el nuevo presidente.