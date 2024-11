Presidente Rodrigo Chaves a ganaderos de la Zona Norte: “Ahí nos vemos en la calle, a mí no me amenace”

El presidente Rodrigo Chaves tuvo un encontronazo muy feo con un grupo de ganaderos durante la gira que realiza a la Zona Norte.

Los ganaderos le advirtieron a Chaves que van a realizar manifestaciones de desobediencia si no se echa para atrás un decreto para la trazabilidad del ganado.

El presidente Rodrigo Chaves tuvo un encontronazo muy feo con un grupo de ganaderos durante la gira que realiza a la Zona Norte. (Captura de pantalla)

En un video se puede comprobar como el grupo de ganaderos de la Zona Norte le dicen a Chaves que tienen un 85% de pequeños y medianos ganaderos que no van a aguantar el decreto, garantizándole al presidente que “vamos a la desobediencia”.

Es justo en ese momento en el cual se ve cómo el presidente se encanfina y busca retirarse, pero no sin antes decirles: “ahí nos vemos en la calle, a mí no me amenace” e inmediatamente se retiró y también se lo llevaron los de seguridad.

Ganaderos expresan a Rodrigo Chaves molestia por areteo en ganado

La bronca es porque el decreto lo que pide es que todos los ganaderos lleven un registro electrónico de cada una de las vacas que tienen desde el momento en que nacen o la compran y eso, han explicado los ganaderos, es muy difícil para los pequeños y medianos por costo y porque muchos no tienen ningún conocimiento sobre computadoras.