Presidente Rodrigo Chaves entierra la posibilidad de quitarle la visa a los hondureños en el corto plazo

Costa Rica no eliminará en el corto plazo el requisito de visa que estableció la semana pasada para los hondureños que ingresen a suelo nacional, cuya decisión provocó a su vez que el gobierno de ese país anunciara la misma medida para los costarricenses.

El presidente Rodrigo Chaves descartó eliminar la visa a los hondureños, al menos en el corto plazo. Imagen: Tomada de la transmisión por Facebook (Cortesía)

Así lo confirmó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la tarde de este miércoles.

“Le expliqué a la presidenta Xiomara Castro (de Honduras), con todo respeto, qué era lo que estaba motivando esta situación, y me comprometo aquí y ante el pueblo hondureño, a revisar estas medidas de la manera más constructiva, en los próximos meses”, dijo.

“Costa Rica puso una una visa consular que es la rapidita. Quien viene de Honduras con una visa americana o de Europa no necesita visa de Costa Rica. El tema es que es imposible filtrar a estos criminales que causan daño en Honduras, en Costa Rica y donde quieran que vayan, y había una medida de urgencia”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, cuestionó la posición del gobierno catracho por los requisitos que definió para que los ticos puedan optar por la visa a ese país.

LEA MÁS: Canciller hondureño sobre tema de visas para ticos: “No nos podemos quedar sin respuesta”

“El hondureño se presenta ante nuestro consulado y presenta su certificado de antecedentes penales, porque no queremos que los criminales de ningún lado vengan al país. No estamos pidiendo nada de imposible cumplimiento”, dijo Zamora, en una clara alusión al requisito exigido por Honduras de presentar una certificación de Interpol que demuestre que el costarricense que pide la visa no tiene una alerta o investigación internacional.

Tal como lo informó La Teja este miércoles, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no emite ningún documento como el requerido por Honduras.

LEA MÁS: Honduras les pide algo imposible de cumplir a los ticos para otorgarles la visa

“Todo limonense que conoce y ha oído hablar de la banda de los hondureños sabe de lo que estamos hablando. Las familias de las víctimas de estos sicarios entienden por qué estamos tomando estas decisiones”, dijo el ministro.

“Cuando vemos presencia de sicarios hondureños en Puntarenas, que salen desde Limón y cruzan Peñas Blancas con carros blindados, nos están dando la trazabilidad y más bien la pregunta es por qué esta decisión no se había tomado antes”, comentó Zamora en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.