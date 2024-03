Presidente Rodrigo Chaves se dejó decir algo del exministro Luis Amador que nadie esperaba

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se dejó decir algo del exministro de MOPT, Luis Amador, que nadie esperaba.

La mayoría de personas creían que Amador era uno de los ministros chineados del mandatario Chaves, pero ahora, eso está en duda.

Rodrigo Chaves dijo algo sobre Luis Amador que sorprendió mucho. Foto: Presidencia. (JOHANFRED)

Este miércoles, en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, el periodista Danilo Chaves le consultó al mandatario si sabía algo de que supuestamente Luis Amador andaba coqueteando con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN) para ser el candidato presidencial de alguno de esos dos grupos y Chaves se dejó decir algo que sorprendió.

“Don Luis Amador y yo nunca hemos hablado de intenciones que pueda tener él o no de ser presidente de la República, nunca me ha pedido el apoyo, nunca me ha manifestado que él quiera ser presidente de la República, yo no sé si usted tiene mejor información que yo, yo no lo hubiera apoyado si me lo hubiera pedido, ¿por qué? porque soy el presidente de la República, no puedo, ni debo y no lo hubiera apoyado”, dijo Chaves.