Presidente Rodrigo Chaves volvió al médico, ¿ahora por qué?

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se hizo exámenes médicos de rutina y por eso la Presidencia de la República envió un comunicado.

“El presidente Chaves Robles se mantiene con buen ánimo y continuará con su agenda de despacho establecida para el resto del día.

“El gobernante agradece a todos y cada uno de los costarricenses las muestras de cariño y atención de quienes están al pendiente de su salud”, explica el comunicado.

El presi del país está bien de salud, solo se hizo unos exámenes médicos de rutina. (julieth Méndez_ @Jullphotocr)

Varias personas en redes sociales se mostraron preocupadas por la salud del mandatario y por eso Presidencia aclaró por qué fue que se le vio en un centro médico.

A finales de julio, el presi tuvo su primer quebranto de salud desde que asumió la presidencia el 8 de mayo.

El 29 de julio Chaves dijo en Twitter: “Tengo un virus (no es covid-19) que me está afectando los sistemas respiratorios y digestivos. El médico me ordenó quedarme en casa para recuperarme y no contagiar a nadie”.

Dos días después, también en Twitter, Chaves agregó: “Exámenes de ayer: influenza AH1N1. Soy contagioso, lo que obliga a teletrabajo hasta que el doctor diga. Tengo que reprogramar las citas de mañana, incluyendo con el señor Rodrigo Arias. Gracias a los que me han deseado bien, un abrazo a todos”.