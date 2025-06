Pride 2025: Ayleen Moon deslumbró con vestido de reina, pero su brillo se debía a algo muy especial

Ayleen brilló por la fuerza que le da el amor de su mamá. (Rocío Sandí Z.)

Ayleen Moon es una integrante de la comunidad LGTBQ+ que llegó este domingo al Pride 2025 vestida como toda una reina, con un vestido hermoso.

También llevaba un brillo especial, pero no se debía al hermoso maquillaje que andaba, ni al elaborado peinado, tampoco a los lindos zapatos que llevaba puestos, el brillo con el que deslumbraba puede venir solo del amor, en este caso el de su mamá.

Hasta los perritos se lucieron en la Marcha de la Diversidad. (Mayela López)

“Me motivó a venir a la marcha, el luchar por los derechos, por la igualdad de género, para que este siempre sea un país de mucha diversidad”, relató.

Al preguntarle quién le hizo el vestido tan bonito que andaba puesto, dijo que la mamá de una amiga suya.

LEA MÁS: Pride 2025: mujer recuerda cuando pareja de hombres de 78 años se acercó llorando para pedirle algo

Los asistentes defendieron el amor y la libre elección. (Rocío Sandí Z.)

“El motivo del vestido son los girasoles, me gustan mucho, de hecho me puse uno en la cabeza. El amarillo para mí es muy llamativo y me encanta”, contó.

Ayleen manifestó también que ella llegó a la marcha con una fuerza especial porque su mamá siempre la ha apoyado y eso la lleva de valentía para luchar por sus derechos y ser feliz.

LEA MÁS: Álvaro Ramos habló sobre la marcha de la diversidad y sus palabras sorprendieron a muchos

Ayleen Moon fue al Pride 2025 con una fuerza que solo da el amor

“Pedimos a las personas apoyo, esta es una marcha por la justicia. Muchas veces somos mujeres, niños, adultos mayores, los que sufrimos discriminación, queremos que siempre haya igualdad ante todo género, sea homosexual o hererosexual, el género con el que la persona se identifique. Buscamos una Costa Rica de mucho respeto.

“Gracias a Dios tengo una mamá que me apoya mucho, ella para mí es todo, ella siempre será mi amor más grande: me abrazó y me dijo ‘usted es mi hijo y usted va a vivir siempre en mi corazón’”, relató emocionada.