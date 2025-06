Pride 2025: mamá llevó hijo a la marcha y mandó un mensaje claro al gobierno de Rodrigo Chaves

Michelle llevó por primer vez a su chiquito. (Rocío Sandí Z.)

Michelle Badilla es una vecina de Moravia que asistió este domingo a la Marcha de la Diversidad, es la tercera vez que lo hace, pero esta vez llevó por primera vez a su hijo.

La joven mamá sabía bien que el Gobierno de la República pidió no llevar menores de edad, pero ella dijo que eso le parece injusto.

Muchos miembros de la comunidad sostiene que Dios no los rechaza, pero la sociedad sí. (Mayela López)

“Soy parte de la comunidad, soy una persona bisexual con un hijo y quiero que él también esté consciente de que todo esto existe.

“Esto se trata de amor hacia cualquier persona, él es una persona muy cariñosa, muy amable con todos y no quiero que por el gobierno, o lo que sea, a él se le quite eso. Aunque ellos habían dicho que no se podían traer niños, yo ya había decidido traerlo, no me importaba si se podía o no, yo quería que él se diera cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo”, dijo la vecina de Moravia.

Muchas personas llevaron a sus hijos a la marcha. (Mayela López)

Michelle aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje al Gobierno sobre su forma de ver las cosas.

“Quiero decirle que abran la mente, porque esto no es simplemente algo que ellos vean malo, esto es sobre el amor y es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo que está bien”, manifestó.

Los asistentes a la actividad piden igualdad y comprensión. (Mayela López)

Esta semana, el Gobierno de la República informó que prohibió la presencia de menores de 18 años en la Gran Marcha del Orgullo 2025.

De acuerdo a lo que aseguró el Poder Ejecutivo, la marcha incluye “vestuarios inadecuados” y “expresiones sexualizadas o de contenido no apto” para menores de edad.

Hasta los vendedores hicieron su agosto en el Pride. (Mayela López)

La Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos había aprobado la marcha para todo público, pero luego le cambió esa aprobación solo para mayores de 18 años.

Pese a lo dicho por el gobierno, los organizadores de la marcha se mantienen firmes en que la marcha sea abierta a todo público.

Mamá bisexual llevó orgullosa a su hijo a la Marcha de la Diversidad

“La organización tiene algo muy claro y presente, no vamos a volver a ser invisibles nunca más... La decisión la tomamos con valentía, amor y cariño, pero sobre todo teniendo algo claro: la comunidad nunca ha sido obscena, nunca va a ser algo irrespetuoso.

“Siempre vamos a apoyarnos y estar juntos. Hoy más que nunca vamos a estar presentes y rechazamos la resolución que se dio por parte de la comisión”, informó la organización.