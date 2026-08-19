Primozumbi: el nuevo personaje de Los Zumbis nació entre Costa Rica, los videojuegos y los recuerdos familiares

Los Zumbis ya tenían papá, mamá, niños, niñas, mascotas, bebés y hasta personajes relacionados con el deporte. Pero don Fernando de Narváez, el colombiano que creó esta particular familia, sintió que faltaba alguien.

“Me di cuenta que faltaba una parte de videojuegos, de tecnología. Entonces, cuando en la historia presentan a Juniorzombi, se me ocurrió meter que tiene un primo que es un muchacho al que le gustan los videojuegos”, cuenta don Fernando.

Primozumbi llega para representar a los amantes de los videojuegos y ampliar el universo de personajes que durante años ha acompañado a varias generaciones. (Cortesía/Cortesía)

Así comenzó a tomar forma Primozumbi, un personaje tecnológico, amante de los videojuegos y pensado para ampliar todavía más ese universo con el que tantas generaciones se han identificado y que tanto quieren. Pero la historia de su nacimiento tiene una conexión muy tica.

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Costa Rica le dio la primera chispa

Don Fernando recordó a Jonathan, un amigo costarricense al que conoció durante su paso por Costa Rica (en el ComicCom 2026) y que, según cuenta, es muy querido por él.

“Jonathan me dijo: ‘Fernando, usted nunca me ha puesto en los Zumbis’. Él es un profesor de un colegio, me manda muchas fotos de niños jugando con los mapas de Los Zumbis todos los días”, recordó.

Fernando decidió entonces hacerle un dibujo que se pareciera a él. Para la cabeza tomó como referencia un personaje que ya tenía diseñado y comenzó a jugar con los colores. Se inspiró en otro universo de dibujos, el de DC Comics, específicamente en el superhéroe Flash, pero…

“Dije, me voy a inspirar en Flash, pero no en superhéroe de color rojo y amarillo sino en Flash Reverso y voy a poner el pelo rojo y la cabeza amarilla para hacer el Primozumbi. Entonces lo hice al revés”, explicó. Todavía faltaba el cuerpo.

El PlayStation de su hijo terminó de darle vida

Fernando de Narváez, creador de Los Zumbis, está detrás del nacimiento de Primozumbi, el nuevo integrante de esta querida familia de personajes. (Cortesía/Cortesía)

Para el resto del cuerpo, Fernando recordó otro personaje que había diseñado anteriormente para otro tico y que estaba relacionado con una consola de videojuegos.

La respuesta definitiva apareció en su propia casa.

“Cuando tenía que ponerle el cuerpo, me acordé del tico Óscar Cedeño, que tenía el PlayStation, y me fui donde mi hijo a preguntarle qué le parecía. Cuando entré al cuarto de mi hijo (Nicolás de Narváez), que tiene 20 años, él tenía en la mano el control de su PlayStation, estaba jugando en ese momento”, recordó.

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Fue entonces cuando Fernando sintió que la respuesta estaba frente a sus ojos. “Dije: no estoy equivocado, aquí lo que tengo que hacer es un zumbi tecnológico que juegue videojuegos”.

En el cuarto de Nicolás también encontró otro detalle que terminó formando parte del personaje: una figura de marcianito que le gustó mucho.

“Por eso le puse el marcianito en el pecho y le puse ojitos”, explicó entre risas.

Así, entre un amigo costarricense, un hijo jugando PlayStation, una figura de marcianitos y una inspiración tomada de los cómics, nació Primozumbi.

Para don Fernando, cada nuevo personaje también representa una oportunidad para que más personas encuentren a un zumbi con el que se sientan identificadas.

El nuevo Zumbi nació de una mezcla de ideas de Fernando de Narváez, recuerdos familiares y la influencia de personas que conoció durante su paso por Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

“Entonces ya queda deportista, videojuegos, niños, niñas, se va ampliando el universo”, explicó.

Una familia que apoya

Y mientras Primozumbi se prepara para conocer a los seguidores de Los Zumbis en Costa Rica, la iniciativa también cuenta con el respaldo de varias empresas que han hecho posible la experiencia.

Randall Vásquez, líder de BrandVoice de Grupo Nación, destacó ese acompañamiento, agradeciendo a la familia de patrocinadores por hacer posible esta divertida experiencia interactiva llamada Zumbis y por sumarse a esta iniciativa con premios, promociones y beneficios para todos los lectores.

Un agradecimiento especial a Honda Navi y a Super Perro, nuestro gran presentador, por acompañarnos nuevamente e impulsar a Los Zumbis de principio a fin.

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“También extendemos nuestro reconocimiento a Pops, por consentir a nuestros participantes con increíbles promociones en sus helados; a NutriSnacks, por las rifas de canastas con productos; y a La Paz Waterfall Gardens, por brindar cupones con un 40% de descuento en las visitas a este gran parque.

Un pequeño detalle del cuarto de Nicolás también llegó al diseño de Primozumbi: un marcianito que Fernando convirtió en parte de la imagen del nuevo personaje. (Cortesía/Cortesía)

“Gracias también a Dennys, Choco Frutas, Subway, Guaca, BAC, KASH, Banda Burrito y Best Western, cuyo apoyo es clave para hacer de esta una experiencia inolvidable para todas las familias de Costa Rica. ¡Juntos demostramos que las experiencias más divertidas se construyen en equipo”, asegura don Randall.