Problema en Estados Unidos causó crisis económica mundial, ¿cómo afecta esto a Costa Rica?

Este lunes amanecimos con la noticia de una crisis económica mundial que preocupa a todo el mundo.

Las caídas en las bolsas de valores de Japón y Estados Unidos causaron conmoción en todo el mundo y los países con grandes economías empezaron a tomar acciones.

Realidad de Estados Unidos causó una crisis económica mundial. (Shutterstock)

Para entender lo que está pasando con este tema le consultamos al experto financiero Daniel Suchar y él nos dijo que todo el problema inició en Estados Unidos.

“Cuando las tasas de interés están más altas, el financiamiento o la deuda es más cara. Los estadounidenses tienen tasas de interés altas, los japoneses también y prácticamente y todo el planeta tiene tasas de interés altas, entonces, cuando las entidades bancarias prestan plata tienen que tener la seguridad de que les vayan a pagar.

“El viernes pasado los estadounidenses se dieron cuenta de que en vez de estar mejorando la economía, tienen más desempleo, subió el indicador de desempleo 4.5; varias empresas a nivel del mundo dijeron que iban a hacer recortes porque no les estaba yendo tan bien, entre ella Intel, entonces claro, cuando sucede eso se ve a todas luces que la gente la va a pasar fea para pagar las tasas de interés altas.

Estados Unidos deberá tomar medidas inmediatas para resolver la situación. (Shuttertock/Shutterstock)

“Ante esta realidad todo el mundo se pone nervioso y cuando digo todo el mundo, literalmente es todo el mundo y obviamente la gente en lugar de invertir empieza a vender para recuperar plata, eso es lo que está pasando a nivel de bolsas de valores. Ese es el fenómeno que vimos hoy (lunes) en Asia, que se repitió en Europa y que se repitió en Estados Unidos”, detalló Suchar.

El especialista agrega que lo que se está dando es una especulación muy grande por los resultados de la economía de Estados Unidos y que cuando se habla de la economía más grande del mundo, todo el mundo se estresa.

¿Cómo podría afectar esta crisis a Costa Rica?

El experto dice que si el tema se resuelva pronto, Costa Rica no debería tener mayor afectación, pero si el problema continúa sí podrían darse consecuencias negativas también es nuestra economía.

La principal economía del mundo está teniendo problemas. (PETER FOLEY)

“En Costa Rica nosotros no vamos a tener una repercusión en la bolsa, porque nosotros no estamos a esos niveles, pero, posiblemente, si eso no se cura, habría a mediano y largo plazo un atraso en las inversiones. También podrían darse despidos como por ejemplo lo que anunció Intel y por supuesto, si hay más desempleo en Estados Unidos, podría haber una afectación en el turismo en Costa Rica”.

El experto dice que Estados Unidos está llamado a actuar ya para resolver la situación lo antes posible y que así todo vuelva a la normalidad en la economía mundial.

“La Reserva Federal de los Estados Unidos Podría ir bajando las tasas de interés paulatinamente y eso podría darle más respiro a la gente para no tener que pagar más tasas de interés.

“Nosotros debemos poner las barbas en remojo, si el Banco Central de Costa Rica no quiere tener un problema, más bien hoy tiene que salir de una vez a buscar cómo hace para bajar las tasas de interés en el país para evitar ese tipo de problemas”, manifestó Suchar.