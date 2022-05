Profesora: “Colegiales que no saben sumar ni restar son los que se enfrentan a las pruebas FARO”

Con tremendo dolor por ser una educadora que le encanta enseñar y lo hace con pasión y amor, es que doña Kathia Bonilla Castillo, nos asegura que las pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) en estos tiempos y a como está nuestra educación son “cordero atrapado contra león suelto”, los corderos son los estudiantes.

“Está muy bien que quiten las pruebas FARO y le voy a explicar por qué. Es mejor que las quiten porque los estudiantes de escuelas y colegios públicos no están recibiendo la enseñanza necesaria para enfrentar esos exámenes.

“Colegiales que no saben sumar ni restar son los que se enfrentan a las pruebas FARO. Tengo 16 años de ser educadora y jamás he trabajado para el ministerio de Educación (MEP) porque no comparto el estilo de enseñanza del ministerio, entonces, aquí la pregunta es ¿cómo una educadora como yo que da clases particulares, en 16 años siempre ha tenido trabajo y ahorita mismo no doy abasto, tengo como 80 alumnos?”, aseguró la profe de 52 años

Doña Kathia tiene 16 años de dar clases privadas. Cortesía. (Cortesía)

“Nuestro sistema educativo está muy mal y FARO solo es un pedacito de todo lo que está mal. Los últimos dos años han sido fatales porque los niños y muchachos no recibieron clases presenciales y por eso les tienen pavor a las pruebas FARO porque no saben nada”, explica la educadora.

Para la profesora es mejor que FARO se quite y a la par de eso, asegura, urge un análisis profundo que sirva para mejorar, desde cero, la enseñanza en las aulas.

“En 16 años dando clases particulares he podido entender (le ha dado clases a más de mil niños y jóvenes) que este no es el momento de exámenes como FARO, es el momento de encontrar una solución integral a la educación nacional.

El presidente del país, Rodrigo Chaves, anunció que las pruebas FARO no van más. Archivo. (Marcela_Bertozzi)

“No es tiempo de pensar en pruebas sino en un cambio total en la forma de educar en escuelas y colegios. Los niños y jóvenes están mal, muy mal. Yo recibo alumnos de colegio que no saben nada de Matemáticas, cuando digo nada es nada, si usted les pregunta cuánto es 2x3, de una vez sacan la calculadora. Así está la educación actual, los alumnos de cuarto año de colegio no se saben ni las tablas de multiplicar”, aseguró.

Para doña Kathia es fatal que el MEP hoy saca una directriz, mañana la cambia y pasado mañana saca otra parecida, pero que contradice la anterior. Eso, dice la educadora, es no tener rumbo.

“El MEP no sabe para dónde va, por eso es que yo paso llena de trabajo porque si ni las autoridades saben cuál es el rumbo, imagínese los profesores. Sin norte claro en las aulas muchos muchachos terminan conmigo, aprendiendo a sumar, multiplicar y dividir, siendo alumnos de quinto año”, dice.

Adiós a FARO

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció este sábado la eliminación de las pruebas FARO.

“La decisión está tomada y anunciada: no va a haber más pruebas FARO, así de fácil”, aseguró el presi en conferencia de prensa, al finalizar su gira a San Carlos.

Chaves recordó que esa fue una promesa de campaña que mantiene en firme.

“De la misma manera que habíamos prometido romper el convenio (de educación) con Cuba, también había dicho que las pruebas FARO no son lo que necesita el país y ya eso está decidido”, dijo.

Chaves adelantó que se aplicará otro modelo para evaluar a los estudiantes, pero no dijo cuál. Sobre FARO fue muy firme: “No es que lo hemos pensado, ya tenemos una decisión”.

El MEP analizará qué otra fórmula de evaluación aplicará en lugar de las FARO. Cortesía.

De acuerdo con Manuel Antonio Bolaños, miembro del Consejo Superior de Educación (CSE), una decisión de ese tipo primero debe ser aprobada por el CSE, y por los momentos ellos no conocen ninguna solicitud por parte del MEP, en resumen Chaves se brincó al CSE.

¿Qué es FARO?

Las pruebas FARO nacieron en 2019, durante la administración de Carlos Alvarado, siendo ministro del MEP Édgar Mora, en lugar de las anteriores pruebas de bachillerato.

Los exámenes se aplican a alumnos de quinto grado de primaria, décimo año de colegios académicos y undécimo año de colegios técnicos. Evalúan el conocimiento del estudiante en Matemáticas, Ciencias (incluye habilidades obtenidas en Química, Biología y Física, en colegio) y Español.

La calificación que logra el estudiante en cada prueba FARO se tomará en cuenta para la nota final del último año de primaria y de secundaria.

Representa el 40%. El restante 60% será el resultado promedio de todas las materias de sexto grado, undécimo año o duodécimo en el caso de colegios técnicos.

Se viene propuesta

“Desde mi despacho, como ministra de Educación, hemos venido trabajando con un equipo técnico del MEP en una propuesta que presentaré al Consejo Superior de Educación para eliminar las pruebas FARO.

“Existen razones técnicas suficientes que amparan esta recomendación, la cual será analizada por el Consejo próximamente. El Consejo se va a reunir luego de que se publique el nombramiento de la persona que llenará el puesto vacante en este momento”, dijo la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro.