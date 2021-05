Los seis hijos no salen del asombro de que mamá pega y pega, por eso, no dejan de animarla y hasta le ayudan con algunos cinquitos para comprar La Teja cuando ella no tiene suficiente menudito, de hecho, el pasado martes tuvo que raspar el fondo de la carterita para encontrar la platica y no se quedó con la gana, compró, activó y ganó.