Promo La Teja: Bendición del cielo

María Eugenia Cordero Chacón ya se había ganado una moto con nuestras promociones hace cuatro años. Foto: Sucursal GN María Eugenia Cordero Chacón ya se había ganado una moto con nuestras promociones hace cuatro años. Foto: Sucursal GN

Doña María Eugenia Cordero Chacón tuvo un buen domingazo y la suerte le llegó con nuestro premio diario que consiste en una tarjeta de regalo por ¢250.000 y una orden de compra de ¢250.000 canjeables en Óptica Visión.

Esta vecina de Desamparados es lectora de La Teja desde que salió y su buena fortuna no es extraña, porque ya se había ganado una moto hace cuatro años con nuestras promociones.

En esa ocasión le regaló la bicha a su hijo Andrés Cordero, que la aprovechó para financiarse la Universidad y así graduarse como abogado penalista.

Todas las mañanas sale a comprar pan a Desampa y de una vez va por el periódico. “Apenas agarro el periódico le pido mucho a Dios, yo le digo: 'sé que los juegos de azar no son tuyos y que solo tú puedes ayudar', así que todo lo pongo manos de Dios y él sabe en qué tiempo nos bendice”.

Doña María dice que no se desespera si no gana, porque confía que Dios sabe cuándo le conviene y hoy está agradecida de que le llegó la bendición.

Cuenta que lo normal para ella es activar los códigos a las 9 a.m., cuando compra el desayuno o al mediodía, cuando almuerza, pero que no tiene una técnica o secreto para ganar, solo la confianza en Dios.

Confiesa que le encanta leer sucesos. “Le voy a ser sincera, mi hermana Clara dice que soy masoquista, porque me gusta leer las historias de sucesos, pero también disfruto las siete diferencias y unir puntos, y las historias de los novelones. Lo que no me gusta es el fútbol”.