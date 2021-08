Promo La Teja: Entre más edad, mayor cuidado

Conforme se van ganando añitos en la vida, van creciendo las posibilidades de que nuestros ojos desarrollen una enfermedad, por eso Ópticas Visión le recomienda efectuar revisiones oculares para que mantenga sus ojos saludables.

Los adultos mayores, especialmente, van notando que la vista ya no les responde como cuando eran unos carajillos porque comienzan a tener problemas para ver objetos de cerca, se pierde un porcentaje de la capacidad para ver con claridad y también hay cambios a la hora de ver los colores.

Realizarse periódicamente un examen de la vista, le va a mantener saludables sus ojos, acérquese a Ópticas Visión. Foto Jorge Navarro.

También, comienzan los problemas para ver con poca luz y se afecta la famosa vista periférica. Cuando se maneja carro o moto se tienen dificultades para ver las señales verticales y afecta mucho más cuando el carro que viene en el sentido contrario encandila con sus luces por las noches.

No deje que todos estos síntomas que les describimos lo atrapen, hágase un buen examen de la vista de Ópticas Visión para que evite estos inconvenientes. No se le olvide que los problemas de la vista provocados por la edad se pueden resolver perfectamente con el uso de los anteojos adecuados y aunque existen problemas más serios es importante que no descuide su salud visual.

