Promo La Teja: Ganador recibió doble alegría

Para don Víctor Rafael Jara Jiménez este domingo se convirtió en un día que jamás olvidará porque recibió dos muy buenas noticias.

La que más le llegó fue convertirse en el feliz ganador de las cinco tejotas que regala La Teja todos los domingos. Don Víctor hizo mesa gallega, porque poco después su querida Liga volvió a la senda del triunfo al vencer a Liberia 3-0.

"Estamos en cuidados intensivos, pero hay esperanza, una luz encendida al final del camino. Dicen que en el fútbol no hay milagros, pero en esto nunca se sabe", afirmó el manudo bien positivo.

Don Víctor, de 84 años, nos contó que aprovechará el premio para comprar comidita para la casa, ya que él y su esposa, Araminta Villalobos, de 80 años, sobreviven con una pensión de apenas 130 mil colones.

Así que los ¢250.000 que regala La teja en una tarjeta de regalo, es un gran empujón para ellos, quienes viven con su hija, Jacqueline Jara.

Los otros ¢250.000 del bono de regalo de Ópticas Visión le cayeron como anillo al dedo pues los lentes que tiene ya estaban muy malitos.

"Yo uso unos lentes sencillitos, pero ya me urge cambiarlos, así que no puedo estar más agradecido con este premio", agregó el padre de seis hijos.

Don Víctor se desempeñó como cantinero durante 30 años, pero como no lo tenían asegurado, él se pagó un seguro voluntario, no obstante a los 70 años dejó de trabajar por lo que la pensión no le quedó muy alta y con eso se la tiene que jugar.

"Desde la administración Arias del 2010 no nos han vuelto a aumentar la pensión, ya como que está haciendo falta otro aumento, porque no rinde", agregó don Víctor.

También nos contó que tanto él como su esposa son muy católicos.