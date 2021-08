Promo La Teja: Los fines de semana son de buena surte

La ganadora le comprará unos lentes al esposo y a la hija. Foto: Sucursal GN La ganadora le comprará unos lentes al esposo y a la hija. Foto: Sucursal GN

Doña Iveth Marina Ávila Lobo estaba sorprendida y alegre este domingo cuando recibió la llamada en la que le informaron que fue la ganadora del premio diario de La Teja de ese día.

Tenía razones de sobra para tener esa reacción ya se pegó una tarjeta de regalo por ¢250.000 y una orden de ¢250.000 canjeables en Óptica Visión. Pegarse medio melón en premios es motivo suficiente para estallar de la emoción.

Los fines de semana le traen buena suerte a la ganadora ya que esta es la segunda vez que pega y la primera fue un sábado.

“Estaba sorprendida y me alegró mucho porque no me lo esperaba, aunque uno siempre la activa con la esperanza de ganar el premio”, comentó la vecina de Higuito de Desamparados

Esta vez le costó creer la gran noticia, fue hasta el lunes que se convenció de que el premio era de ella porque compraron el periódico y vio que el código ganador era el que ella tenía.

Al momento de la llamada estaba con su esposo Humberto Quesada y su hija Emily, quienes no podían creer la buena fortuna.

La platica cayó apenas para arreglar el cuarto de la hija.

"Le voy a comprar los lentes a mi esposo y a mi hija, porque con la promoción que gané la primera vez me hice los míos”, contó cuando le preguntamos cómo invertiría lo de Ópticas Visión.