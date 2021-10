Próximas elecciones presidenciales se quedarán sin 39 mil votos jóvenes

A mediados de setiembre Nahomy Baltodano Ruiz estaba conversando con su profesor de Estudios Sociales, Esteban Jiménez Calderón, quien le advirtió que a pesar de que cumple 18 años el próximo 20 de noviembre, si no iba a solicitar su cédula antes del próximo 5 de octubre, no iba a poder votar en las elecciones presidenciales del otro año.

Este profe, del Colegio Técnico Profesional de Hatillo, le pegó la gran salvada a Naho, como le dicen de cariño, porque ella atendió la advertencia y el pasado 30 de setiembre se fue para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y solicitó su cédula.

Después del examen. La mañana del pasado 30 de setiembre fue movida para Nahomy, primero hizo examen virtual de cómputo y después se fue a solicitar su cédula. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Nosotros acompañamos a la estudiante de cuarto año en su visita al TSE, para ver cómo le va a los menores de edad que buscan empadronarse para votar por el próximo presidente del país en el período 2022-2026.

El día comenzó rudo para Naho porque tenía examen virtual de cómputo, entonces se pegó a la computadora bien tempranito y se despegó como a eso de las 9:40 de la mañana.

Sin tiempo que perder se alistó y salió volando de su casa en San Sebastián hacia el edificio principal del TSE en San José, al costado oeste del parque Nacional.

Gran ayuda. Don Alexander Ruiz, de vigilancia del TSE, orientó a la joven quien no sabía ni para a dónde agarrar. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Medio se acordó que había ido cuando solicitó la identificación de menores, pero el último día de setiembre del 2021, no sabía para dónde agarrar, así que lo primero que hizo fue preguntarle a don Alexander Ruiz, oficial del TSE, quien amablemente le indicó el lugar donde debía ir a hacer fila.

Se acomodó en una fila larga, como de 100 metros, pero resulta que rapidito le dijeron, la misma gente de la fila, que ella si iba por su cédula y era la primera vez, que había otra fila más pequeña adelante.

Filómetro. La fila general tenía como 100 metros, aunque se movía bien rápido. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Cuando llegó a la nueva fila en verdad solo había muchachillos, casi todos acompañados por los tatas y no eran ni veinte, así que el asunto pintó mejor. En menos de 15 minutos ya Nahomy iba para adentro: revisión del bolso en el puesto de seguridad y directo a pedir ficha para solicitar la cédula por primera vez.

Le tocó la ficha B061 e iban por la B052 y los trabajadores del Tribunal, como siempre, atienden a trompada de loco, así que no duró ni 20 minutos esperando. Nosotros mientras, solo acompañábamos, queríamos ver si el asunto era complicado y que eso alejaba a los jóvenes de empadronarse.

Salvadota. La fila para los jóvenes que por primera vez sacan cédula era pequeñilla. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Sin embargo, les tenemos que confirmar que no fue un trámite complicado, por el contrario, a eso de las 10:40 de la mañana llegó Naho al TSE y a las 11:25 a.m. ya iba para afuera con el papelito que confirma su trámite y el cual debe presentar el próximo lunes 22 de noviembre para que así le den la primera cédula.

Nahomy cumple los 18 años un sábado y la cédula se la dan cuando cumpla años, ni un segundo antes, así que el TSE no se la dará el 19 de noviembre, pero sí se la entregarán el lunes 22 de noviembre, ya con la mayoría de edad cumplida.

-¿Por qué se empadronó?

Quiero votar el otro año por el próximo presidente, de eso estoy segura.

¿Cómo firmo? Naho se dio cuenta que no había practicado bien su firma, por eso se apuró a repetirla varias veces en su celular. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

¿Por qué no lo había hecho antes?

No sabía. No tenía ni idea de que si no solicitaba mi cédula antes del 5 de octubre me quedaba fuera del padrón electoral, no lo vi en la televisión o los periódicos. Yo pensé que antitos del 20 de noviembre me iba a solicitar la cédula y ya con 18 años podía votar el otro año.

¿Le gusta la política?

No. No me interesa tanto la política como ayudar a que mi país tenga un mejor rumbo. Me interesé en empadronarme para poder decidir una mejor Costa Rica.

¿Le llama la atención algún candidato presidencial?

Hay uno. No es muy conocido, pero lo escuché y realmente me parece sincero. Estoy casi decidida a votar por él, pero todavía falta tiempo, no descarto cambiar de parecer… vamos a ver qué pasa de aquí a febrero.

11:20 a.m. A esa hora exacta se muestra en la pantalla que la ficha B061 sería atendida en el cubículo 13. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

39 mil dicen no

Nahomy, es uno de los 105.473 jóvenes que, desde las elecciones presidenciales pasadas hasta el próximo 6 de febrero, cumplen o cumplirán 18 años y solicitaron su cédula.

Según la base de datos de nacimientos del TSE, entre el 3 de febrero de 2002 y el 6 de febrero del año 2004, nacieron en Costa Rica 144.473 jóvenes, los cuales para las próximas elecciones presidenciales tienen el derecho a votar, siempre y cuando se empadronen.

Los jóvenes podían solicitar su cédula desde un año antes de cumplir la mayoría de edad, solamente que el documento se le entregará hasta el día de su cumpleaños.

Nervios. A pesar de que ya había hecho el trámite para su identificación de menores, sintió nervios en el trámite para la cédula de mayor de edad. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Si a esa cantidad (los 144.473) se le suman 9.198 nuevos electores naturalizados, se llega a 153.671 personas que podrían emitir su voto por primera vez en febrero del 2022.

Faltan 39.386 por solicitar su cédula y tienen tiempo hasta el martes.

La cantidad es muy grande, el TSE lo sabe y ha luchado bien duro por conquistar esos jóvenes para que se empadronen.

Tipazo. Don Jorge Valerín se portó como los grandes con Nahomy, la atendió puras puras tejas. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

“En junio lanzamos la campaña denominada “Apuntate, sé parte del grupo”, y pusimos a circular stickers o imágenes para compartir por mensajería celular, videos motivacionales, infografías y diseños para publicar en redes sociales, con el fin de llamar la atención de estos nuevos electores.

“Solo deben ir al TSE a solicitar su cédula, a más tardar el próximo 5 de octubre, cuando cierre el padrón electoral. La gestión es personal, presencial y gratuita. Pueden realizarla en la oficina más cercana o en los consulados costarricenses habilitados para esos trámites, en el caso de los jóvenes ticos que viven en el extranjero” explicó Andrea Fauaz, jefa del departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE, quien añadió que desde que inició la campaña, 19.112 jóvenes atendieron la invitación y ya se “apuntaron” para poder votar.

Mayoría son de Chepe

De ese grupo de jóvenes electores sin empadronar, 20.430 (51,9%) son hombres y 18.956 (48,1%) mujeres. La mayoría tiene 17 años (78,6%), mientras que un 16,3% ya cumplió 18 años y un 5% alcanzó los 19.

Dos días después. Cumple 18 años el próximo 20 de noviembre, pero como cae sábado, podrá retirar su cédula hasta el 22 de noviembre. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Según el lugar de nacimiento a los pendientes de “apuntarse” en la lista de votantes, 16.339 son de San José, 6.120 nacieron en Alajuela, seguidos de 3.992 limonenses, 3.237 cartagineses, 3.190 puntarenenses, 2.719 guanacastecos y 2.125 heredianos.

A esos números deben sumarse 1.634 costarricenses nacidos en el extranjero y 30 personas naturalizadas que tampoco han tramitado su cédula.

Los cantones que concentran los números más altos de nuevos electores sin empadronar son los siguientes: Central de San José (6.034), Central de Alajuela (2.085), San Carlos (1.558), Central de Cartago (1.342), Central de Heredia (1.303), Central de Limón (1.294), Pococí (1.280) y Desamparados (1.267).

Otro dato importante es que, en las pasadas elecciones presidenciales, en febrero de 2018, 25.099 nuevos electores quedaron fuera del padrón electoral y, por lo tanto, no pudieron votar.

De acuerdo al último corte del TSE, el padrón electoral estaba integrado por 3.536.462 electores (1.778.188 mujeres y 1.758.274 hombres).

Para las elecciones presidenciales del 2006, 30.343 nuevos votantes no se empadronaron; en las del 2010, fueron 25.744; para el 2014 no se registraron 27.707 jóvenes y en las pasadas del 2018, 29.831. Eso significa que las próximas presidenciales tendrán la mayor cantidad de jóvenes que no se quisieron empadronar de las últimas 4 elecciones nacionales.

Quitados para la política

Explica el politólogo Gustavo Araya que, ya varios estudios desde 1961 han demostrado que mientras más nueva la generación de votantes, más es el abstencionismo.

“Pensar que los 39 mil jóvenes que no se empadronaron, de haberlo hecho es por que van a votar, no es lo indicado porque se puede decir que solo votarían unos 23 mil, el 60%.

“Sí es un grupo importante a considerar electoralmente; sin embargo, hay que tomar en cuenta que esos votos se dividirían entre las diferentes propuestas políticas y que una gran cantidad no irá a un centro de votación el próximo 6 de febrero”, asegura don Gustavo.

Sergio Araya, politólogo, agrega: “Estamos en medio de una realidad complicada por la pandemia, que eventualmente estaría dificultando la información a tiempo. Falta información agresiva en todo el país de las fechas. Es posible que para un joven sea importante la cédula, pero para trabajar y no esté ni pensando en el tema de las elecciones.

“A esas edades los jóvenes están o trabajando ya o bien metidos en los estudios, entonces el 5 de octubre no está claro en su agenda”.

Se mueve rápido. A pesar de que hay filas en el TSE, se mueven bien rápido, no se dura más de una hora pidiendo cédula. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)



— No es jugando. Explica el TSE que una gran cantidad de jóvenes que van por su cédula por primera vez no se saben la dirección de su casa o hasta firman con el apodo que les dicen. Es importante llevar clara la dirección y la firma.

Recuerda don Sergio que, para épocas como los ochentas, los mismos partidos políticos informaban constantemente a sus bases jóvenes sobre las fechas para empadronarse e incluso les ayudaban hasta con abogados para facilitar trámites.

“No se le está llegando al joven con el mensaje, hay una gran desconexión que debe ser atendida para tratar de bajar esos 39 mil que no se empadronarán. Algo o varias cosas no se están haciendo de la mejor forma”, concluye el politólogo.