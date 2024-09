Proyecto Taras-La Lima: obra de Cartago se atrasó por estos increíbles motivos

El proyecto Taras - La Lima, en Cartago ha sufrido importantes atrasos desde el inicio de las obras. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El proyecto vial Taras - La Lima, en Cartago, evidencia la mala planificación del gobierno para que la obra comience a arrancar y además demuestra que este proyecto no se ha trabajado con la calidad que se requiere.

El lunes anterior, el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla, anunció que la intersección de La Lima de Cartago pasará de cuatro a tres niveles.

Batalla dijo que la decisión de modificar los diseños se tomó debido a la falta de recursos y porque, según él, no se requería un cuarto nivel.

“No tenemos el dinero para hacerlo y este gobierno no es tan irresponsable como para dar orden de inicio de algo que no tiene financiado y, número dos, porque técnicamente no es necesario”, afirmó durante una visita a la zona.

Pero como si no fuera suficiente este cambio, el ministro agregó que las obras estarán listas a finales del 2025, cuando se preveía que estuvieran desde enero del 2023. Los trabajos comenzaron a finales del 2020.

LEA MÁS: Estudiantes universitarios llevaron a otro nivel su lucha por el presupuesto de la educación

El proyecto original, encargado al consorcio H Solís-La Estrella por $58 millones (cerca de ₡30 mil millones), contemplaba dos pasos elevados de tres y cuatro niveles (ahora serán de tres) con seis carriles de circulación en el caso de Taras y cuatro en La Lima.

Deficiencias

Wendy Sequeira, coordinadora de la Unidad de Auditoría Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), comentó que pese a lo que dijo el ministro, la administración tiene gran cuota de responsabilidad en el atraso del proyecto.

“Hemos notado que los diseños presentaban deficiencias y oportunidades de mejora y desde que comenzó la ejecución del proyecto hemos visto que los diseños están desactualizados y sobre la marcha se han hecho actualizaciones y eso comenzó a generar atrasos importantes.

“Se ha visto que los programas de trabajo no se siguen correctamente y en esto la administración (Mopt) tiene que ver, deben ser más rigurosos con la ejecución de la obra. Se han dado situaciones ajenas al contratista, pero la administración debe velar porque los plazos se cumplan.

“A nivel de auditoría no contamos con la informacion actualizada, para ver si los nuevos diseños son los definitivos y se nos debe dar y nos preocupa el tema del cambio de diseño de tres a cuatro niveles”, afirmó.

El ministro del MOPT Mauricio Batalla anunció que las obras estarán listas a finales del 2025. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Otro de los temas que ha ocupado a este laboratorio es el de los materiales que se están usando para desarrollar el proyecto.

“En abril presentamos un informe en donde revelamos que había materiales que no eran de la mejor calidad y eso genera un impacto a mediano y largo plazo. Supimos que se habían corregido algunos temas como la calidad del concreto, evidenciamos que habían estructuras que no contaban con especificaciones técnicas y así fueron aceptadas por la administración y ya están listas.

“Parte de esas estructuras están en los intercambios en avenida 23, había que corregir el tema de la carpeta asfáltica, nos dijeron que iban a corregirlo, los pilotes de los cimientos de algunos puentes, las vigas del intercambio presentaron menor resistencia de la esperada y a lo que tenemos conocimiento se mantiene”, añadió.

LEA MÁS: Luis Amador tomó una decisión de peso “por miedo a perder su trabajo”

Tema sensible

José Manuel Sáenz, de la Cámara Costarricense de la Construcción, añadió que el gobierno aduce que no tiene recursos para ejecutar la obra, pero curiosamente es financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que el tema de la plata no debería ser un problema. Y además recalcó que con estos cambios el proyecto se le estaría entregando a los cartagineses a medias.

El proyecto ha sido cuestionado desde sus inicios. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Lógicamente el proyecto tiene un pago de reasjustes, de la fecha en que fue recibida la oferta han pasado tres años y resto, obviamentre tiene un mayor costo, pero se supone que todo contrato debe hacer una provisión. Acá el problema es que la administración no logró remover servicios públicos a tiempo, el proyecto tiene muchas fallas de diseño, el intercambio tiene fallas de diseño.

“Eliminar este nivel puede afectar la vía útil del proyecto, por lo siguiente: el proyecto no funcionará de la manera establecida en el diseño, porque el hospital de Cartago va, ese intercambio facilita el acceso del centro de Cartago al nuevo hospital y eliminar el cuarto nivel por una rotonda adicional, que parece ser la solución favorita del ministro, no será lo idea, porque la zona de El Guarco y lugares aledaños está creciendo mucho y en un tiempo podría haber una saturación en el tráfico”, afirmó.

Justificación

En el Mopt justificaron los cambios en el diseño del proyecto y el atraso de las obras.

“El proyecto Taras-La Lima es una obra con importantes y complejas estructuras. En tan solo tres kilómetros se tienen tres intercambiadores claves. Además, el proyecto se ubica en una zona urbana con un alto volumen de tránsito, que puede superar los 50.000 vehículos diarios. Los problemas relacionados con cierres viales, servicios públicos, acceso a propiedades y las complejas estructuras han extendido la duración del proyecto mencionado.

“Los proyectos pueden sufrir variaciones a lo largo de su ejecución, las cuales pueden impulsarse para mejorar aspectos técnicos o aprovechar mejor los recursos. Cada variación cuenta con las aprobaciones correspondientes de los diferentes responsables del proyecto”, informaron a través de la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT).