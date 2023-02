¿Puede un no católico ponerse la cruz de ceniza?

Doña Ana está casada con don Martín. Viven Guadalupe. Ella es católica y él no, es lo que conocemos en Tiquicia como evangélico; sin embargo, él no tiene problema alguno en acompañar a su esposa a misa y participar de algunos de los signos que viven los católicos.

El signo de la Cruz de Ceniza sí se le puede poner a un no católico. (Albert Marin)

Desde hace muchos años, más de 10, don Martín va el Miércoles de Ceniza a misa con su esposa y hasta se pone el signo de la cruz de ceniza en su frente, algo que para algunos católicos cercanos de la familia no debería ser permitido porque don Martín es evangélico, a pesar de que para él no hay problema en compartir lindos momentos de amor a Dios con su esposa en el catolicismo.

Los nombres de la pareja fueron cambiados para protegerlos, ya que, precisamente, por eventos como el Miércoles de Ceniza, a doña Ana y don Martín, hay gente que los critica porque, según ellos, él no tiene que andar poniéndose ninguna cruz de ceniza.

Pues les contamos a todas esas personas que se andan comiendo a estos esposos que no hay absolutamente nada malo ni que rompa con las reglas de la Iglesia católica porque sí es permitido que una persona no católica reciba el signo de la cruz de ceniza.

La Iglesia católica es bien clara en este tema: “Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Como especifica el Catecismo (1670 y siguientes) los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos ‘preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella’, aclara la Agencia Católica de Noticias: www.aciprensa.com

“Participo con mi esposa sin ser católico por el bien del hogar. Compartir con ella los actos religiosos de su catolicismo son momentos muy agradables porque son momentos de conversación directa con Dios.

“Creo que el centro de esto es tener fe, creer en Dios y respetarse como pareja, incluso, en nuestras religiones. Nos informamos bien antes, precisamente para no cometer ningún irrespeto, por eso participo del Miércoles de Ceniza”, comenta don Martín.

Tiene mucha razón este esposo porque el mismo Directorio de Ecumenismo se refiere a la importancia de la dignidad matrimonial y la estabilidad familiar, incluso, en caso de matrimonios mixtos, que son los que se dan cuando uno de los dos no es católico.

“Ambos novios han de conocer su propia personalidad junto con la historia de fe personal de cada uno, sus respectivas iglesias e ir madurando su proyecto de vida en comunidad de vida y amor, que habrán de asumir en una situación de división cristiana”, explica el Directorio de Ecumenismo.

Sin embargo, el padre Alfonso Mora, experto en liturgia, opina lo contrario y solo los católicos deberían ponerse la cruz.

“A mi juicio Aciprensa no acierta en la interpretación del Catecismo de la Iglesia católica ni del fundamento teológico de los sacramentales. Doctrinalmente los sacramentales emanan de los sacramentos. No tienen autonomía. Si no hay vida sacramental no tienen asidero los sacramentales”, aseguró sacerdote.

No es obligatorio

El Miércoles de Ceniza no es día de precepto (mandato), es por eso que la imposición de ceniza no es obligatoria. Sin embargo, ese día va una gran cantidad de fieles a misa, por eso se recomienda ir en familia.

Lo que sí es obligatorio en ese día en el cual inicia la cuaresma, es el ayuno y abstinencia (no comer carne) tal y como sucede el Viernes Santo a los católicos mayores de 18 y menores de 60 años. Es un día en el que se puede tener una comida fuerte una sola vez. Todos los viernes de Cuaresma también son de abstinencia obligatoria.

Durante la pandemia la ceniza se puso puso en la cabeza. (Rafael Pacheco Granados)

En lugares donde no hay un sacerdote, se puede imponer la ceniza sin que haya misa, eso sí, son casos de mucha excepción. La Iglesia católica recomienda hacer, antes de poner la cruz de ceniza, una lectura de la Biblia. La bendición de las cenizas solo puede hacerla un sacerdote o un diácono.

Inicia la Cuaresma

El obispo de Ciudad Quesada, monseñor José Manuel Garita, explica que la Cuaresma es un tiempo litúrgico de cuarenta días que prepara para la Pascua de Resurrección de Jesucristo; esos 40 días inician con el Miércoles de Ceniza y finalizan el Miércoles Santo.

“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” es una de las fórmulas que podemos utilizar el Miércoles de Ceniza en la celebración para imponer la ceniza en cada uno de los fieles.

Cuaresma es precisamente un tiempo de esperanza, porque fijamos nuestra mirada al final de nuestro caminar, el cual no puede ser otro que alcanzar la vida eterna, porque ese es el deseo del Dios que nos ha salvado. Nos preparamos para la próxima Pascua, teniendo como meta final la Pascua eterna.

De la palma de Semana Santa se saca la ceniza para el Miércoles de Ceniza. (Albert Marín)

