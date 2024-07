¿Puede una limpieza dental sin anestesia matar a su perro o gato?

Las limpiezas dentales sin anestesia a perros han provocado que el Colegio de Veterinarios encienda todas sus alertas porque provocan, según aseguran los veterinarios, extrema angustia, miedo, dolor y ponen en peligro hasta la vida de los perros y también gatos.

No significa que usted no le haga limpiezas dentales a su firulais o a su misingo; lo que pasa es que dicha limpieza debe hacerse con anestesia y por profesionales realmente calificados, y no por personas que aprendieron empíricamente, o llevaron un medio cursillo de pipiripao. Eso es ilegal.

Las limpiezas dentales sin anestesia no son recomendadas en perros y gatos. (Cortesía)

“La limpieza dental en mascotas está catalogada como un acto quirúrgico, que implica raspado profundo en toda la dentadura, por lo que requiere anestesia aplicada solo por médicos veterinarios”, advierte el Colegio de Veterinarios.

LEA MÁS: Esta es la playa tica donde nadie debe bañarse en estas vacaciones

“No a las limpiezas dentales sin anestesia”, es el nombre de la campaña que el gremio tico de los Veterinarios realiza en el mes de julio en sus plataformas digitales, alertando y educándonos a todos sobre la importancia de este procedimiento en la salud y bienestar de animales de compañía, especialmente, perros y gatos.

La doctora Andrea Azofeifa habla sobre limpieza dental en perros y gatos

El Colegio de Veterinarios asegura que su Departamento de Fiscalía ha identificado casos cada vez más frecuentes de personas empíricas e incluso, con titulaciones para universitarias no reconocidas, que están ejecutando ilegalmente procedimientos veterinarios, entre ellos las limpiezas dentales.

Los gatos también deben recibir limpieza dental con anestesia. (Cortesía)

“Un empírico no está facultado para diagnosticar, ni elegir el abordaje necesario, ni manejar procedimientos y medicamentos que requiere la mascota, según sus necesidades. Esto puede ocasionar lesiones al animal, perpetuar su patología o, incluso, desarrollar complicaciones.

“El adecuado manejo anestésico y del dolor es indispensable en el ejercicio ético de la profesión y en respeto a la legislación vigente sobre bienestar animal”, explicó la doctora Andrea Azofeifa Flores, del Colegio de Veterinarios, y quien es especialista en Odontología Veterinaria.

LEA MÁS: ¿Cuándo regresarán los estudiantes a las aulas tras finalizar las vacaciones de medio año?

“Solamente los médicos veterinarios, debidamente incorporados al Colegio, están capacitados y autorizados para realizar limpiezas dentales en el país.

Es cierto que su mascota puede sentir el mismo miedo por el dentista que usted siente. (Cortesía)

“Su formación profesional universitaria no menor de 4 años les capacita, no solo a ejecutar un diagnóstico adecuado, sino a realizar la elección del mejor abordaje procedimental, quirúrgico, terapéutico y medicamentoso, según las condiciones propias de cada mascota y su patología”, agregó la doctora Azofeifa.