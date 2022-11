¿Pueden las mascotas viajar en Uber?

Mascotas ya puede viajar en Uber (Cortesía)

Las mascotas son parte importante de la familia y por eso muchas personas cuando salen a pasear, se las llevan.

Debido a eso la empresa Uber vio la necesidad de crear un servicio que incluyera a los peluditos de la casa, se llama: Uber Pet.

Acceder a esta servicio es muy fácil, el usuario, junto a su mascota, puede solicitar un viaje en cualquier momento.

Dekra ya abrió las puertas de su segunda estación Aquí le decimos cómo sacar cita en la nueva sede

Inicia el proceso de solicitud de un viaje como normalmente lo hace y selecciona Uber Pet, anunciando la presencia de la mascota, el producto tendrá un costo adicional como recargo al básico.

Para los socios colaboradores que usan la aplicación de Uber, esta nueva alternativa ofrece la oportunidad de expandir su base de usuarios y aumentar sus ganancias hasta en un 40% en comparación con UberX.

Es bueno que si su perro viaja en carro lo haga con una pechera y un cinturón especial. Foto: Cortesía. (Cortesía de Max Sandí)

Ahora bien, no a todos les gustan los animales, así que los socios colaboradores podrán confirmar que no desean recibir estos viajes de forma voluntaria y no están sujetos a la compra de jaulas, ni a la instalación de dispositivos especiales en su vehículo.

Para estos viajes acompañado de su mascota, se recomienda que el usuario lleve una manta para ayudar a proteger el vehículo del socio colaborador.

Mujer hace rifas para pagar exámenes urgentes que la CCSS no le ha hecho

Además, recuerde que los expertos en conducta canina dicen que cuando un perro viaja en carro lo mejor es que lo haga amarrado con un cinturón especial y una pechera. Estos accesorios se consiguen en las tiendas de animales.

Así que ya no hay excusa para dejar su mascota en casa cuando sale a pasear, solo necesita pedir un Uber Pet y puede llevarla donde quiera.