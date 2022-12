¿Pueden los fumadores de marihuana andar uno o dos puchos para su consumo?

Aunque en Costa Rica el fumar marihuana no es un delito, hay cosas que los consumidores de esa droga deben tener muy claras para evitar ir a parar a la Fiscalía y enfrentar un proceso penal.

La Ley de nuestro país prohíbe la tenencia, transporte, almacenamiento o venta de drogas, entre ellas la marihuana. Así que tampoco es cierto que los consumidores pueden andar por la libre unos puchos de la hierba para fumársela cuando quieran como si fuera un derecho.

No es permitido andar puros de marihuana en la calle aunque usted sea consumidor. Foto: Jorge Castillo.

Las autoridades policiales sienten preocupación cada vez que personas con influencia en la población hacen comentarios que pueden causar confusión, como las declaraciones que hace unos días hizo en la Asamblea Legislativa el diputado del Partido Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes.

“No nos dejemos engañar ni nos dejemos presionar, una persona que consume hoy en nuestro país y tiene droga o cannabis para su consumo, no tiene porqué ser amedrentada, no tiene porqué ser señalada, no tiene que ser tratada como un delincuente porque tiene sus derechos y tiene derechos que le respaldan”, dijo el legislador.

“A las personas que hoy consumen cannabis, que tienen menos de 5 gramos, y que son la gran estadística de costarricenses, no se dejen amedrentar, no tenemos porqué dejarnos amedrentar cuando los derechos humanos y los que tenemos responden por nosotros en este país de derecho”, agregó el político.

#UnPieEnLaAsamblea Una persona que tiene cannabis para su propio consumo no tiene porque ser amedrentada. Seguimos 👇🏾👇🏾🖤💛 pic.twitter.com/4tK03IC7nQ — Ariel Robles Barrantes (@RoblesBarrantes) November 30, 2022

¡Mucho cuidado!

Raúl Rivera, subdirector de la Fuerza Pública, aclaró que en realidad fumar marihuana en la calle no es permitido, así que cuando unos oficiales vean a alguien haciéndolo, le quitarán el pucho y toda la droga que tenga, aunque diga que es para consumo propio.

“Si la policía encuentra a una persona en vía pública, con dos o tres cigarrillos de marihuana y no se comprueba que los estaba vendiendo, sino que ella dice que son para consumo propio, la droga se le decomisa y aunque la persona no se detiene sí se le identifica y se le hace un parte policial. La marihuana es llevada y entregada a la Fiscalía con el parte para que sea destruida.

“Ahora bien, si tiene solo un cigarrillo de marihuana y se logra demostrar que lo estaba vendiendo, ahí sí estaría incurriendo en un delito y, en ese caso, los oficiales coordinarían con un asesor legal del Ministerio de Seguridad para que este se comunique con el fiscal correspondiente y si el representante del Ministerio Público lo ordena hasta se podría detener a la persona para abrirle un proceso por venta de droga”, explicó Rivera.

Si una persona anda un solo puro de marihuana y le demuestran que lo estaba vendiendo, estará en serios problemas. Foto: Jorge Castillo.

El subdirector dejó claro que no tiene que ver la cantidad de droga que tiene la persona, sino lo que está haciendo con ella.

“Para poner otro ejemplo, si una persona lleva marihuana para una fiesta privada y en el camino es abordada por la policía, la droga se le decomisará y, además, se coordinará para ver si el fiscal ordena la detención de esa persona, porque podría estar incurriendo en el delitos de transporte de drogas, así sean pocas dosis las que lleve.

No se confíe

El abogado Boris Acosta es muy claro en decir que el tener aunque sea uno, dos o tres puchos de marihuana en la bolsa del pantalón ya se puede clasificar como tenencia de droga.

“La droga es ilícita, el consumirla no es delito, pero el tenerla sí. En el artículo 58 de la Ley de Psicotrópicos menciona el verbo tener; es decir, el que conserve, el que guarde, el que almacene y tener usted droga en su bolsillo, aunque sean tres puros de marihuana, es almacenar drogas y eso violenta el artículo 58 de esa ley”, expresó el abogado.

Así sea un cigarrillo de marihuana, si la policía le cae se lo va a decomisar. Foto: Cortesía MSP.

Acosta dijo además que cuando los oficiales de la Fuerza Pública se topan con una persona que tiene dos o tres puros de marihuana lo más probable es que no la detengan porque sería más una contravención que un delito.

“Esa sería muy poca droga para iniciarle un proceso penal a una persona que, aunque no pueden asumir y dar como un hecho que es consumidora de droga, tampoco se puede descartar, pero lo que sí harán los oficiales es decomisarle la marihuana, porque no es permitido que alguien ande con droga en la calle”, añadió el abogado.