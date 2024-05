Pulseador podrá estrenar lentes nuevos gracias a La Teja y Ópticas Münkel

William Vega Morales es fiel lector de La Teja. Cortesía

Don William Vega Morales anda con una sonrisa de oreja a oreja, ya que activó nuestro código el pasado lunes 20 de mayo y por eso se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 102 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Este vecino de Hatillo nos contó que estaba muy feliz y nos dijo lo que tenía pensado hacer con su premio.

“Este premio será para hacerme unos lentes nuevos, porque hace dos años no me los cambio, y me urgen, porque yo ando manejando”, detalló.

Este señor, de 67 años, nos confesó que es la cuarta vez que gana con el periódico, pero que, por fin, le tocó esta última vez, ya que llevaba meses pulseando el premio.

“Gracias a Dios salí favorecido, porque llevaba días tratando de ganar; por dicha, se dio porque yo soy una persona bastante positiva”, comentó.

LEA MÁS: Siga estos sencillos consejos para cuidar sus ojos

Este pulseador está bastante feliz con el premio, porque pronto podrá hacer el cambio; además, de que podrá aliviar su vista cuando trabaja, ya que es taxista del lado de San José.

Para Vega este premio es una salvada para su bolsillo pues se ahorra platica.

“La verdad es que estos premios a cualquier persona le caen de maravilla porque uno se ahorra plata que no tiene y eso le pega una gran salvada a uno”, comentó.

Este fiel lector todos los días compra y activa el periódico y una de las cosas que más disfruta son los sucesos, los juegos y los deportes porque apoya a la Liga Deportiva Alajuelense.

Una de las cosas que más le gusta hacer a Vega en su tiempo libre es jugar fútbol cinco, además de ver televisión.