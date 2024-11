Pulseador que viaja a diario 172 kilómetros para vender patí, está varado por las lluvias

Elías Esteban Salazar Guevara tiene varios días de no poder trabajar debido a las lluvias que afectan el país.

Él es vecino de Pococí y trabaja en lo propio, la pulsea por todo lado, pero las lluvias han frenado todo.

LEA MÁS: Pulseador viaja todos los días 172 km para vender patí y regalar alegría

Elías vende patí en San José para llevar el comida a su casa. (Alonso Tenorio)

Normalmente, Elías se levanta a las 3:30 de la madrugada y viaja 172 kilómetros para llegar a San José y ganarse la vida vendiendo patí, pero desde el viernes de la semana pasada no ha podido trasladarse porque han estado cerrando la ruta 32, que comunica Limón con San José.

LEA MÁS: Madre soltera sacó adelante a sus ocho hijos tras la repentina muerte de su pareja

“Cuando llueve así no puedo ir a San José, no hay nada que hacer, ya llevo cuatro días sin poder trabajar. Aquí en Pococí no se vende patí y menos cuando hay tantos problemas por las lluvias, aquí los ingresos son más limitados, y la gente prefiere comprar las cosas básicas antes que patí“, contó.

Elías dice que su casa, gracias a Dios, no se inunda, pero sí hay mucho barreal y eso afecta a unos animalitos que tiene: gallinas, pollos de engorde y chanchos.

Cuando cierran el Zurquí, el pulseador sufre. (Alonso Tenorio)

“Cuando la situación se complica con las lluvias uno no genera ni para el gasto de los animales, es difícil, ojalá la lluvia pase pronto", manifestó.

El pulseador también corta pelo en su casa, pues él busca la platica por todo lado, pero en crisis la gente no anda buscando cortarse el pelo, sino comprar al menos el arroz y los frijoles para la casa, así que ese negocito también se ve afectado en tiempos así.

LEA MÁS: Giro ciclónico traerá más aguaceros en Costa Rica

Elías siempre se ha caracterizado por tener una actitud positiva, y ahorita, pese a la adversidad, él trata de tener paz y esperar que llegue la calma.

“Cuando llueve así aquí no se puede salir a nada, se complica todo, pero gracias a Dios, hay paz y la familia está bien. Es difícil traer la comida a la casa y también el alimento de los animales; si uno sale, se moja y termina enfermándose que, al final es peor, por eso lo mejor es estar en la casa pidiéndole a Dios que nos siga guiando”, manifestó Elías.

El siempre madruga para vender el delicioso patí. (Alonso Tenorio)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que un sistema de baja presión, potenciado por un giro ciclónico, traerá más aguaceros para esta segunda semana de noviembre, por lo que se le pide a la gente tener calma y mucha precaución porque las lluvias continuarán.

El IMN recuerda que los suelos están saturados al 100% en el Pacífico del país, por lo que hay amenaza de deslizamiento, principalmente, en las penínsulas.

Los aguaceros se pueden intensificar a partir de este jueves 14 de noviembre.