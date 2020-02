“Un muchacho que conozco me dijo hace como dos años que si quería ganarme dos mil colones, le dije que sí. Resulta que él tenía un equipo para mejenguear, pero les faltaba un portero, entonces yo me cuadré y como no soy tan maje para atajar me la jugué, así me gané una platica y ese día el equipo no perdió”, recordó.