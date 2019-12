“Recuerdo que comencé a los seis años a aprender el arte de hacer tamales y por dicha me enseñaron de la mejor forma, con maíz cascado, poco a poco me afiné en la técnica y ahora la domino bien. Ya con dieciocho años, en mil novecientos ochenta y cinco me tiré sola con un negocito de venta de tamales y por ser diferentes, gracias a Dios, me ha ido bien”, explica doña Xinia.