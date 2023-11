Pulseadora la rompe con producto que le endulza la vida en el clásico Saprissa vs Alajuelense

Alicia González le espera con sus granizados Ali para que disfrute del juego entre Saprissa y Alajuelense. El sirope de uva es dedicado para los morados. Cortesía.

Un nuevo clásico entre Saprissa y Alajuelense está a la vuelta de la esquina y una pulseadora le ofrece un producto con el que le meterá un gol a la amargura por si su equipo pierde este crucial juego.

Se trata de los Granizados Ali, creados por doña Alicia González en el 2008. Ella sigue intentando consolidarse en el mercado con un producto casero y diferente.

Esta señora, vecina de Concepción de Alajuelita, ideó hace años la manera de comerse un granizado de una forma ordenada y deliciosa y con la que espera meter un golazo para el juego entre morados y manudos, que será el sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Doña Alicia prepara los granizados de una forma diferente. A diferencia del “copo” tradicional, que se prepara en el momento, los Granizados Ali ya vienen listos para que sean disfrutados.

Si usted es morado no querrá quedarse con las ganas de probar el granizado de uva, pero si su equipo es la Liga, podrá deleitarse con el granizado de sirope de cola y se acompaña con sirope de chicle, al no haber sirope negro, para que sienta que está disfrutando un producto similar a los colores rojo y negro.

Estos granizados se sirven en vasos biodegradables, hechos a base de fécula de maíz. Vienen con leche condensada en la parte inferior del vaso, en medio tiene el hielito saborizado y arriba se le puede agregar la leche en polvo.

Se venden en tres tamaños: el pequeño lleva arriba un marshmello y los medianos y grandes una bolita de helado, lo que les da un toque único.

“A mí no me gusta mucho el fútbol, pero a mi esposo Adrián y a mis hijos les encanta. A mí me gusta el color morado y por eso me gusta cuando preparo el granizado con uva, pero sé que los fiebres al fútbol disfrutarán montones mis granizados, porque un producto así no hay en el país”, dijo Alicia.

Los granizados le salen entre 1.000 y 2.500 colones. Se pueden pagar por sinpe móvil al 7004-9177, en efectivo, por transferencia o con tarjeta.

Doña Alicia creó este producto en el 2008. Cortesía.

¿Cómo nació todo?

Este producto nació hace 15 años, cuando doña Alicia consiguió una máquina para hacer copos.

“Mis hijos pequeños estaban en los Guías y Scouts y como a mí me gusta cooperar con esas organizaciones, entonces me gustaba vender granizados. Al inicio tenía que llevarme la máquina, pero para no tener que trasladar la máquina, se me ocurrió empacarlos y venderlos así.

“Los llevaba los sábados a los grupos de los Scouts y al inicio le ponía la leche en polvo en el momento. Se me vino una situación difícil y buscaba trabajo, tenía experiencia como cajera y tercer año de colegio, pero me pedían más, así que continué vendiendo los granizados.

“Tuve la oportunidad de vender granizados en la escuela Ricardo Jiménez, que queda por la Maternidad Carit y ahí enfrenté otra prueba, cuando el MEP quitó los dulces de las sodas de las escuelas, pero fui pensando qué hacer diferente para no caer”, recordó.

Los granizados se pueden hacer de varios sabores, dependiendo de la ocasión en que el cliente lo desee. Cortesía.

Doña Alicia se ha capacitado en el INA, en el Banco Nacional, con el Banco Popular y poco a poco fue demostrando que su producto es muy buscado.

“Con la pandemia fue duro, porque todo estaba cerrado, pero no me arrugué. Un tiempo vendía los granizados con pulpa de fruta y el año pasado gané un concurso, que me dio la posibilidad de tener una planta de producción en mi casa y eso me ha ayudado a mejorar el proceso para hacer los granizados”, añadió.

Doña Alicia le garantiza que su producto tiene buen sabor y está hecho con todo el amor del mundo. Su eslogan es: “Siempre listos para disfrutar” y al probarlos lo hará pasar un momento agradable.

Pero no sólo hay producto para los morados y manudos. En Granizados Ali también tienen un apretado de hierba buena, que es otro de sus productos estrella y tienen más opciones de sirope y pulpa de fruta para acompañar los copos.

También ofrecen copos sin leche, para las personas intolerantes a la lactosa y creó una versión de helados de sorbetera; con sabor a coco, rompope y vainilla.

Además le ofrece fruta con gelatina y abajo lleva leche condensada con yogurt o con flan, como más le guste al cliente.

“Estos granizados pueden permanecer tres meses en el congelador y nada les pasa, porque al permanecer en vaso procuramos que se conserven de buena calidad.

“Hay clientes que me han pedido unos 20 granizados y cuando son pedidos masivos los llevamos en unos congeladores que conseguimos para que todo permanezca ordenado”, afirmó.