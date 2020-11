“Mi esposo es boyero, carpintero, hace carretas y yugos. Su hermana era la que le pintaba, pero como es asmática el olor la afectaba y dejó de hacerlo. Él fue el que me dijo que por qué no le ayudaba, le puse peros al inicio, porque tenía mucho tiempo de no hacerlo y no me habían enseñado a hacer el dibujo, pero ¡diay! me tocó acordarme de lo que vi y empecé a hacerme los moldes míos y así empecé a hacer los dibujitos, al principio no me quedaban muy bonitos y poco a poco he mejorado y cambiado colores”, dice la joven artista.