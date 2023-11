¡Qué clase de pleito que se armó durante la comparecencia de Johnny Araya!

Este martes se armó un enorme pleito en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa durante una comparecencia del alcalde de San José, Johnny Araya.

Araya fue convocado para hablar del problema de la basura que afecta a la capital y varios legisladores fueron críticos porque aseguran que el alcalde lleva mucho tiempo al frente del municipio y, según ellos, no ha hecho lo suficiente para acabar con los problemas de los desechos sólidos.

A Johnny Araya le hicieron una acusación fuerte y se armó un pleito bravo. Foto: Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

Al que sí se le pasó un poco la mano fue al diputado David Segura, de Nueva República, que se dejó decir que Johnny Araya era un mentiroso y un ladrón.

“A mí no me duele que Liberación gane, a mí me duele que la gente esté sufriendo por políticos como ustedes, corruptos, que lo que llegan es a robarse el dinero, estén gobernando y estén mal utilizando los recursos”, dijo Segura.

Las palabras del legislador enojaron al alcalde, quien le exigió respeto y que no se atuviera a su inmunidad para decir lo que quisiera, pero quien más se enfureció fue Óscar Izquierdo, diputado y jefe de fracción de Liberación Nacional, ya que pidió la palabra y le exigió a Segura que pusiera una denuncia de lo que acababa de decir.

“Si usted tiene las pruebas, usted, hoy mismo, presenta la demanda y sino, usted es un mentiroso y de aquí en adelante cada vez que usted haga uso de la palabra le diré mentiroso, porque solo un mentiroso se atreve a decir eso si no tiene las pruebas. Le pido por favor que sea consecuente con sus palabras”, retó Izquierdo mientras Segura trataba de hacer uso de la palabra también, por lo que el diputado liberacionista le pidió que tuviera decencia y lo dejara terminar.

“Yo no voy a permitir que usted venga a decir mentiras a los costarricenses cuando no tiene pruebas, entonces, si tiene pruebas presente la denuncia hoy mismo y sino, guarde silencio de aquí en adelante porque usted es un mentiroso absoluto”, agregó Izquierdo.

Luego el diputado de Nueva República replicó y dijo que Johnny había llegado a mentir porque había dicho que en San José estaban en funcionamiento 17 camiones recolectores de basura, cuando los regidores le han informado que a veces sólo trabajan seis.

A raíz de eso Segura le pidió a los diputados liberacionista que dejaran de defender a Araya y más bien se dediquen a investigar las “mentiras” que dice.