Qué clase de regañada le pegaron a la diputada Pilar Cisneros

La diputada Pilar Cisneros se llevó una señora regañada luego de hacer un comentario que no le hizo nada de gracia a un compareciente y que lo hizo sentirse ofendido.

El hecho ocurrió este miércoles en la noche en la Comisión Especial sobre la Renta y Ganancia de Capital de la Asamblea Legislativa, que analiza la territorialidad del impuesto sobre la renta en Costa Rica.

Pilar Cisneros tuvo que disculparse por lo que dijo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Los diputados discuten las reformas legales necesarias para definir la estructura territorial del impuesto sobre la renta y ganancias de capital de fuente costarricense y empresas calificadas, debido a eso llamaron al abogado tributario Diego Salto Van der Laatt, para hablar del tema.

El experto dijo que no es el momento de hacer cambios en materia tributaria y que el país debe mantenerse en la sujeción territorial del impuesto y no de residencia.

Agregó que la Administración Tributaria no cuenta con la plataforma tecnológica para considerar fiscalizar rentas mundiales, es decir, aquellas que se obtengan fuera del territorio nacional.

En una de las consultas, la diputada oficialista se dejó decir que asesores como Salto ayudaban a las personas a no pagar impuesto o a pagar menos impuestos y eso molestó muchísimo al experto, tanto así que le dijo sin pelos en la lengua lo que pensaba.

“Permítame primero aclararle esa falta de respeto que usted acaba de dar, mi trabajo no es hacer que las personas no paguen impuestos, me parece una falta de respeto suya, con la autoridad que usted tiene...”.

En ese momento Cisneros intervino y dijo que quería corregir lo que había dicho.

“Tal vez no me expliqué bien, a ver, hay gente que, hay muchos especialistas tributarios cuya misión, función y la razón por la que los clientes los contratan es para tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posible, no para evadir impuestos, no para quebrantar la ley, ese es mi punto y discúlpeme si me expresé de manera que usted entendió lo contrario”, dijo Cisneros.

Pilar Cisneros se llevó una regañadota

El compareciente aceptó las disculpas, pero siguió con la regañada.

“No hemos tenido el gusto de conversar en la vida para que haga esa aclaración y déjeme decirle mi carrera profesional ha sido más desde el punto de vista académico, tengo un doctorado en Derecho Financiero y Tributario por la universidad de Sevilla de hace 25 años, he publicado, he representado a Costa Rica en muchos foros y mi trabajo no es hacer que la gente pague menos impuestos, muy por el contrario usted podría incluso validar con la gente del sector en donde probablemente sea de los asesores más conservadores que tiene este país.

“Es una pena que así como hay un estigma de uno pensar que el funcionario público es corrupto y hay gente muy buena, usted tenga el criterio de que el asesor tributario es corrupto y lo que busca es que los clientes paguen menos impuestos, que no es así”, le dijo a Cisneros.