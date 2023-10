Qué clase de regañada le pegaron a la presidenta de la Caja, Marta Esquivel

La presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel se llevó una terrible regañada este lunes por parte de varios diputados que la convocaron para hacerle preguntas sobre los atrasos en el proyecto del nuevo hospital de Cartago.

Esquivel tuvo que llegar a comparecer a la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa para explicar por qué se sigue oponiendo a la construcción del centro médico en el terreno que ya estaba previsto si ya hay un montón de estudios que dicen que todo está bien, y hasta una auditoría de la misma Caja hecha hace poco asegura que no hay nada malo con esas tierras.

A la jerarca le fue como en feria en la comparecencia en el Congreso. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Esquivel dijo que revisó el expediente personalmente y encontró irregularidades en el proceso de compra del terreno que han generado los serios atrasos en del nuevo hospital de Cartago, pero los diputados desmienten eso.

Una de las legisladoras que defendió el proyecto fue Paulina Ramírez, de Liberación Nacional y diputada por Cartago.

“Doña Marta viera como lamento volverla escuchar con nuevas excusas y nuevo pretextos para el hospital de Cartago, de verdad que es una burla para todos los cartagineses, ya no aguantamos más, ya es suficiente doña Marta, no conozco un solo hospital en este país que se haya estudiado tanto.

LEA MÁS: Vea cuál amigo de Rodrigo Chaves tiene una oficina propia en Casa Presidencial

“Aquí estoy llena de documentos, todos los estudios técnicos, a usted le entregué esta línea del tiempo (muestra un documento), le dije todos los estudio que se han hecho: de mecánica de suelo, de factibilidad, estudio hidrológico, geotécnicos, de amenazas sísmicas, ¡todo! ¿qué carrera tiene usted para poder desdecir lo que dicen los estudios científicos?

Al final de la comisión Marta Esquivel se negó a hablar con la prensa. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

La legisladora también fue clara en qué la construcción del nuevo hospital es una carrera contra el tiempo.

“¿Sabía usted doña Marta que el hospital está colapsado? ¿Sabía usted que estamos jugando con las vidas de todos los cartagineses? ¿Sabía que un estudio técnico de la Caja indica que el actual hospital de Cartago no solo está colapsado en su capacidad, sino que tiene problemas estructurales y riesgo de incendio? Si mañana hay un incendio como en el que hubo en el Calderón Guardia ¿cuántas vidas humanas va a cobrar eso?

LEA MÁS: En esta fecha termina el curso lectivo 2023

“Viera como me duele que tengamos aquí, yo no sé cuántos meses de estar convocándolos a ustedes y vienen con una y otra excusa, ¿sabe cuál fue la primera excusa? Que la Caja estaba quebrada, ¿sabe cuál fue la segunda? Que no había financiamiento, después salieron con qué el uso del suelo, que estudio geológicos, que amenazas sísmicas y todas han tenido respuesta en esta comisión.

Paulina Ramírez le habló sin pelos en la lengua a la presidenta de la CCSS

“Voy a enviarle toda la documentación porque me parece que no la han leído y no se vale que no tomen en consideración lo que ya dijo un juez de la República, lo que ha dicho la Contraloría, lo que ha dicho la Defensoría y lo que han dicho las auditorías internas porque esta última no es la primera auditoría doña Marta, ya en el 2012 hubo otra autoría en la que se había manifestado lo mismo. También lo dijo el INVU, las instituciones y empresas que se han contratado también lo han manifestado ¿Qué más quieren? ¿Qué más necesitan? ¿Qué cuántos cartagineses mueran? ¿Qué más requieren para que Cartago tenga un hospital digno y de calidad”, manifestó con tono enérgico la legisladora.