¿Qué dice el audio que supuestamente envió el vicepresidente Brunner?

El empresario Bernal Jiménez Chavarría exigió al primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, aclarar una afirmación contenida en un audio que circula viralmente en internet desde la noche del jueves, en el que Brunner se refiere al manejo de las finanzas de la campaña del mandatario Rodrigo Chaves y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

En el audio atribuido al vicepresidente Brunner, se escucha la siguiente afirmación sobre el empresario Bernal Jiménez:

En el audio que supuestamente es del actual vicepresidente del país, Stephan Brunner, se habla de una donación de dinero que hizo el empresario Bernal Jiménez.

“Él (Jiménez) quiere que reversemos el dinero que entró para compra de bonos hacia donaciones, porque él quiere que impere su voluntad. En este momento, yo no tengo ninguna objeción que sea así, porque si él pasa a donaciones eso se vería después de las elecciones, el 15 de abril”.

“Entonces, ya la razón por la cual lo pasamos a él a compra de bonos ya se habría cumplido, que era para que él no apareciera en la lista de donantes con demasiada plata, pero ahora se podría reversar y hay una explicación muy convincente de por qué hubo esa equivocación.

“De hecho, fue porque la cuenta de donaciones ya no recibía plata, pero en ese momento nosotros no sabíamos que era porque el BCR (Banco de Costa Rica) nos había cerrado la cuenta de donaciones a transferencias bancarias y, entonces, lo pasamos a la otra, a la de gastos, que es para la compra de bonos. Aclarado eso, podríamos reversarla con esa justificación”, adujo Brunner.

En los auxiliares contables de marzo que Progreso Social Democrático entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como parte de la liquidación de gastos para acceder a deuda política, constan cuatro reversiones sobre recursos aportados por Bernal Jiménez, por ¢43,3 millones y en el justificante se argumentó:

“Ajuste de devolución de bonos clase A, del señor Bernal Jiménez Chavarría, ya que solicita se realice el registro adecuado del dinero que aportó al partido como donaciones, ya que se tomó en el momento como compra de bonos al ser depositado el dinero en la cuenta general”.

Calixto Chaves, supuestamente, mandó al "diablo" al empresario Bernal Jiménez.

“Tiendo a jugar la bola baja”

El audio continúa: “El problema que tengo es que don Calixto (Chaves, director de campaña del PPSD) Chaves, se opone rotundamente, dice que se vaya para el diablo, y yo siempre tiendo a jugar la bola baja. Entonces, no veo ninguna razón para molestarme o molestar a Bernal (Jiménez)”.

“Bernal (Jiménez) ya amenazó que si no lo hacemos, él va a salir a la prensa a decir que no se le respetó su voluntad y todo el enredo. En este momento, me parece que necesitamos calma, es lo que necesitamos. Es otro revuelo con Bernal, pero Calixto me dice que no. Entonces, quisiera que usted diera la última palabra”.

“Tengo pruebas”

Bernal Jiménez sostuvo que él tiene pruebas escritas de que su intención, desde el principio, fue hacer una donación a la campaña de Chaves.

“Yo hice lo que hice de una manera completamente transparente, correcta y de buena fe. Si algunas personas creen que yo doné la plata porque me interesaba hacer algún soborno o hacer algún cambio que me favoreciera en lo personal, que me demande y yo me defiendo en los tribunales”.

El audio es de antes de la segunda ronda y supuestamente se lo envió Brunner al actual presidente del país, Rodrigo Chaves.

“Tengo absoluta seguridad de lo que hice, absoluta seguridad de que tengo documentación clara de todo (...). Lo hice desde la primera vez de forma recta, clara y transparente, tengo pruebas escritas”.

“De ninguna manera hice ningún cambio en ningún registro ni pedí ningún cambio en ningún registro. Si alguien cometió un error, que se responsabilice. Aquí hay una sensación de ocultamiento de algo que ciertamente no me van a achacar. Tengo pruebas. Es un asunto sumamente serio, yo lo sabía desde el principio, yo lo advertí desde el principio”, dijo el contribuyente.