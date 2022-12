¡Que ejemplo de mamá! Mujer que perdió todo en incendio limpia calles mientras espera a su bebé

Jaqueline barrió calles durante ocho meses de su embarazo. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jaqueline Ugalde)

A sus 21 años Jaqueline Ugalde Sánchez sabe bien lo ingrata que puede ser la vida. Hace dos años ella vivía con una hermana en Heredia y un incendio acabó con todo lo que tenían.

Pese a lo complicado que fue empezar de nuevo se levantó de las cenizas y comenzó a alquilar un apartamento en La Milpa, en Guararí de Heredia, donde ahora vive con su mamá.

Hace unos meses la joven se dio cuenta de que estaba embarazada y su vida cambió por completo. Desde entonces lucha por dar su máximo esfuerzo para hacer las cosas con el fin de darle lo mejor a su pequeño.

“Tengo ocho meses de embarazo; estoy esperando un niño, se va a llamar Liam y se espera que nazca por ahí del 5 de enero, estoy muy emocionada por mi príncipe”, narró la joven.

Estas son algunas de las cositas que le han regalado a Jaqueline. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jaqueline Ugalde)

“Al principio del embarazo mi bebé estaba más pequeño de lo que debía estar, pero ya todo ha ido mejorando y él está bien gracias a Dios”, agregó.

Jaqueline trabaja para una empresa privada que da servicios de limpieza a la Municipalidad de Heredia, así que su labor consiste en barrer caños y aceras, y recoger basura de lunes a domingo, de 6 a. m. a 2 p. m., un trabajo bastante pesado, sobre todo para una mujer que lleva en el vientre a un bebé, pero aun así ella nunca se ha quejado.

“Ese trabajo es el que me permite pagar mi apartamento, el agua, la luz y otras cosas de la casa, así que me esfuerzo mucho siempre. Como al principio del embarazo mi bebé estaba muy pequeño, se me empezó a notar la pancita prácticamente a los siete meses.

También le regalaron un moisés y un coche. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jaqueline Ugalde)

“Me cansaba mucho porque todos los días tenía que caminar varios kilómetros barriendo; además, tenía que ir empujando el estañón y el escobón. Cuando llegaba a la casa solo tenía ganas de bañarme y descansar, pero gracias a Dios ya ayer me incapacitaron, ahora ya estoy tranquila en mi casa”, relató emocionada.

Ella cuenta que varias personas que notaron que estaba embarazada se acercaron, mientras trabajaba, para felicitarla y le decían que si no estaba muy cansada de trabajar tanto, y ellas les contestaba que sí, pero que necesitaba hacerlo por el pequeño que venía en camino.

Pocas cositas pero mucho amor

Jaqueline dice que con los gastos que tiene casi no le ha podido comprar nada a Liam, solo tiene algunas cositas que le han regalado.

“Tengo un moisés, un coche, una tina, algunos pañales y toallitas húmedas y muy poquita ropa, pero lo que si le va a sobrar a mi bebé es el amor”, aseguró la ilusionada mamá.

La valiente lleva dos años trabajando en esto. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jaqueline Ugalde)

“Estoy demasiado feliz por mi bebé, pese a que me tocó enfrentar todo esto sin una pareja, Dios no me ha abandonado y voy a luchar por sacar adelante a mi chiquito.

“Ya estamos en Navidad y estar tan cerca de conocer a mi hijo en esta época es algo muy especial”, manifestó.

Doña Yorleny, la mamá de Jaqueline, está que no se cambia por nadie, porque pronto chineará a su nietico. Ella apoya a su hija en todo lo que puede.

Por distintas circunstancias de la vida esta joven solo pudo terminar la escuela, pero asegura que quiere superarse.

Ella sueña con ser policía de la Fuerza Pública. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jaqueline Ugalde)

“Como hace dos años lo perdí todo en un incendio no tengo los registros y los papeles de la primaria, tengo que ir a sacarlos para poder meterme a sacar el colegio, porque es algo que quiero hacer por mí y ahora por mi hijo.

“Mi sueño es llegar a ser policía de la Fuerza Pública, es algo que me encanta, voy a esforzarme mucho por lograrlo”, relató la joven.

Si usted quiere echarle un empujón a Jaqueline y regalarle cositas para su bebé, puede contactarla al teléfono 6321-2504, a ese número también puede hacerle un SINPE móvil.