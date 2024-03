¿Qué era? Veloz “bola de fuego” en el cielo alertó a vecinos de San José

Bola de "fuego" en el cielo alertó a vecinos de San José (Johel Chacón)

Una especie de “bola de fuego” que volaba en el cielo durante la noche del sábado alertó a algunos vecinos de San José.

El agente de ventas Johel Chacón, vecino de Cedros de Montes de Oca, vio un fenómeno en el cielo que le llamó la atención a él y a su familia, una especie de bola de fuego que volaba a gran velocidad y él lo pudo captar con su celular.

“Fue aquí en Cedros de Montes de Oca, estábamos aquí afuera de la casa viendo la Luna, que estaba iluminando lo más bonito, cuando de pronto se apareció una bola de fuego, a distancia muy similar de la Luna, estaba bastante largo, al principio pensamos que era una estrella fugaz o un planeta que estaba brillando mucho”, contó a La Teja.

Pese a que al principio parecía una estrella, Chacón asegura que de repente empezó a cambiar su velocidad y movimiento.

“Después se hizo grande y empezó a moverse rápido, más rápido que un avión, luego se apagó, no la vimos más y después se volvió a encender y se desplazó para el otro lado, como devolviéndose, después empezó a bajar como cayendo y después subió, todo lo hacía demasiado rápido. Nunca supimos qué fue, creímos que un globo con fuego, pero lo descartamos por como se desplazaba, se apagaba y la velocidad”.

LEA MÁS: Varias personas han sido detenidas por la Policía por usar los Apple Vision Pro en la calle

Aseguró que lo dejaron de ver porque se alejaba, igual que cuando se sigue con la vista la trayectoria de un avión. Junto a él estaban una vecina, el hijo de la señora y algunas personas que pasaron por ahí en el momento.

Ante la duda de Chacón y las personas que vieron el fenómeno, La Teja conversó con Alejandra León, directora ejecutiva de la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología, (CIENTEC), quien tras ver las imágenes, llegó a la conclusión de que se trataría de un Objeto Volador No Identificado, lo que conocemos como OVNI.

León, tras ver los vídeos, pensó que podía ser el paso de un satélite, pero debido a que eso ocurrió a las 7:49 p. m., lo descartó.

“La hora en que ven el fenómeno y la dirección es importantísima para poder dar seguimiento, a las ocho de la noche no es un satélite. Los satélites se ven como de 6:30 p. m. a 7:15 p. m., es muy difícil entender con esas imágenes, ¿sería un avión?, ¿un helicóptero?”, interrogó.

La directora de CIENTEC quiso aclarar que a aunque un objeto volador no se pueda identificar, no significa que tenga algo que ver con extraterrestres.

“Las siglas significan eso: Objeto Volador No Identificado. Pero eso no quiere decir que sea una nave espacial o un extraterrestre, no encontré más información”, finalizó.